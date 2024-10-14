Количество жалоб на аферистов от энергокомпаний удвоилось

«В этом году количество жалоб, поступающих в наш отдел инспекции, увеличилось по сравнению с предыдущим годом. К концу сентября мы зарегистрировали уже 72 жалобы, в то время как за весь прошлый год их было 34», — сказал Ян Хамрник, пресс-секретарь Управления по регулированию энергетики (ERÚ).



Управление предупреждало о так называемом энергетическом мошенничестве еще весной прошлого года, когда речь шла о продаже электроэнергии «на дому». Этой весной оно предупредило о ситуациях, когда некоторые мошенники завлекают потенциальных клиентов, например, в ресторанах.



«В ответ мы получили звонки от других потребителей, подтверждающие подобную практику. Недавно мы даже узнали о том, что договор был подписан на ярмарке, что выглядит еще более странным», — прокомментировал Хамрник.



Самая частая жалоба, с которой люди обращаются в ERÚ, — это то, что посредники не предоставили им полной и правдивой информации. Некоторые энергетические мошенники говорят своим потенциальным клиентам, что договор не имеет обязывающей силы, даже если они его подпишут, или что это даже не заключение договора с посредником, а, например, присоединение к коллективному иску против их нынешнего поставщика.



«У других потребителей возникают проблемы с расторжением договора. На расторжение договора продавцы энергии отвечают выставлением счета на оплату их услуг, ничего не сделав для клиента», — отметил Хамрник.



Они выдают себя за сотрудников ERÚ

«Мы сталкиваемся не только со случаями, когда люди выдают себя за посредников, в некоторых случаях мошенники даже представляются нашими сотрудниками», — добавил он.



Выявить официальных посредников несложно. «У каждого человека есть регистрационный номер, который можно найти в реестре ERÚ. Если его там нет, то, скорее всего, это не официальный энергетический посредник», — говорит Лукаш Каньок из системы сравнения Kalkulátor.cz.



Он также советует обращать внимание на подозрительное поведение. «Кто-то пришел проверить ваш счетчик, не предупредив вас заранее от дистрибьютора энергии? Хочет ли он посмотреть не только счетчик, но и договор? Он или она выдает себя за сотрудника, но задает вопросы, на которые ваш поставщик или дистрибьютор наверняка знает ответ? Тогда вы, скорее всего, имеете дело с мошенником и не должны пускать его в свой дом», — предупреждает Каньок.



Определенно стоит потратить время на то, чтобы все обдумать и сравнить прайс-листы и условия других поставщиков. Кроме того, Каньок говорит, что поставщики энергии никогда лично не посещают дома, чтобы привлечь новых клиентов. «Если к вам пришел такой человек, то, скорее всего, это мошенник. Более того, они очень часто нарушают запрет на продажу „на дому“, о котором объявили многие чешские города и муниципалитеты», — добавил он.



Фальшивые штрафы

ERÚ также предостерегает от мошенников, которые вымогают у людей сфабрикованные штрафы. Оно также напоминает, что у ведомства нет полномочий штрафовать потребителей. Как же выглядит этот трюк? С неизвестного номера звонят по телефону-автомату и требуют оплатить штраф. За этим следует угроза судебного разбирательства в случае неуплаты.



После звонка приходит текстовое сообщение со ссылкой на сайт, где люди могли бы получить более подробную информацию. Эта ссылка ведет на сайт, напоминающий официальный сайт ведомства, но на самом деле расположенный по другому адресу, например, с доменом eu.



Если кто-то стал жертвой вишинговой атаки, ему следует проигнорировать просьбы телефонного звонка, заблокировать звонящего, не открывать ни одной из присланных ссылок и уж тем более не платить никаких «штрафов», — предупреждает Хамрник.



В этом случае следует сначала связаться с банком и прекратить все исходящие транзакции с сомнительным получателем. Затем следует обратиться в полицию.