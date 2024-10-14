Самая яркая комета с 1997 года видна на небе

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«Для ее наблюдения, помимо ясной погоды, необходим идеально открытый западный горизонт», — отметил популяризатор астрономии и фотограф Петр Горалек на сайте Института физики Силезского университета в Опаве.



Как сообщила во вторник метеоролог Дагмар Гонсова, «погода будет хорошей». «Особенно в первой половине ночи, когда будет ясно или частично облачно. Во второй половине ночи образуется туман или низкие облака. Такая погода продержится как минимум до конца недели», — сообщила она.



«Хотя было ясно, что комета будет видна невооруженным глазом, одна лишь яркость кометы ничего не говорит нам о ее появлении на небе. В основном это зависит от яркости хвоста, и существовала большая неопределенность относительно того, насколько длинным и заметным он будет. Однако первые наблюдения подтвердили, что это самая заметная комета, которую мы видели в северном полушарии с 1997 года, когда на небе появилась комета Хейла — Боппа», — сказал Якуб Черны из Общества межпланетных материй Чешского астрономического общества.



Согласно сайту Чешского астрономического общества, комету, которую теперь можно сфотографировать с помощью мобильного телефона, найти довольно просто: достаточно выбрать место с хорошим видом на западный горизонт и посмотреть выше места захода Солнца и немного левее.



На все еще ярком голубом небе стоит попробовать поискать комету с помощью телескопа и понаблюдать за тем, как постепенно появляется ее хвост. Справа от кометы мы можем найти яркую звезду Арктур, а дальше к северу — очертания Большой Медведицы. Низко над юго-западным горизонтом также находится яркая планета Венера.



Примерно через 1-2 часа после захода Солнца комету можно будет увидеть низко над горизонтом, где ранее заходило Солнце, слева от яркой звезды Арктур, даже невооруженным глазом.



По словам Якуба Черны, мы можем наблюдать еще одну интересную особенность этой кометы: в то время как она восходит на вечернем небе, ее пылевой хвост можно сфотографировать на утреннем небе. Это связано с тем, что 9 октября комета прошла почти точно между Землей и Солнцем. Пылевой хвост простирается за кометой в форме веера, и благодаря такой геометрии мы смотрим на него сверху. Один край веера находится в вечернем небе и направлен в сторону от Солнца, в то время как другой край тянется через комету в сторону Солнца.



«Комета Tsuchinshan-ATLAS приблизилась к Земле днем 12 октября на расстояние чуть менее 71 миллиона километров. Таким образом, комета удаляется от Земли и будет постепенно ослабевать», — добавил Горалек.