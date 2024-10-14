В Чехии распространяется новый вид банковского мошенничества, который нацелен на бизнес

«Здравствуйте. Обратите внимание, что мы изменили банковский счет для всех платежей, связанных с нашими текущими контрактами. Пожалуйста, измените платежный счет в ваших платежных системах в нашу пользу. Во вложении вы найдете информацию о новом банковском счете», — такие электронные письма стали поступать в чешские компании.





Во вложении реалистично выглядящий документ под названием «Подтверждение ведения счета», который якобы выдал банк на основании электронного запроса клиента. Все снабжено подписями и печатями.





Если вы получили электронное письмо с похожей формулировкой от вашего делового партнера, вам следует насторожиться. Это новейший вид мошенничества. Только компания Česká spořitelna уже сообщила об этом нескольким корпоративным клиентам.





«Мошенники выдают себя за реальные компании и рассылают электронные письма от их имени, объявляя об изменении банковских счетов. Это мошенничество, которое может лишить компании значительных денег или хорошей репутации», — говорит Тео Филип, эксперт по безопасности клиентов Česká spořitelna.





Он добавляет, что если предприниматели или предприятия получают подобное электронное письмо, он всегда рекомендует проверять, совпадает ли адрес электронной почты отправителя с адресом электронной почты, который обычно использует компания. «Однако, даже если адрес правильный, мы рекомендуем связаться с деловым партнером по телефону и подтвердить у него смену номера счета», — добавляет Филип.





По его словам, в электронных письмах неправильно используются имена реальных или бывших сотрудников данной компании или банка.





Чешская банковская ассоциация также предостерегает от мошенничества. «Мы столкнулись с данным видом мошенничества, но пока не знаем о причиненном ущербе. Тем не менее, по-прежнему верно, что электронные мошенники очень активны и используют инструменты искусственного интеллекта для завоевания доверия и последующего мошенничества. Вот почему мы повторяем: никогда и никому не передавайте свою конфиденциальную информацию, такую ​​как номер карты или доступ к счету. Банк никогда не хочет их от вас», — говорит руководитель отдела коммуникаций ЦБА Радек Шальша.





Этот вид мошенничества — не только чешская специализация. Однако мошенники за рубежом идут еще дальше и пытаются провести второй уровень проверки.





«Недавно я получил электронное письмо от моего делового партнера в Азии о том, что он изменил свой банковский счет, и вскоре после этого он сам позвонил мне, чтобы лично подтвердить изменение. Но в тот момент я понял, что что-то не так», — вспоминает Роман Блажек, директор компании по производству детских велосипедов. Он достаточно хорошо знал своего азиатского коллегу и знал, что его голос точно не звучит так.





По словам Романа Блажека, адрес электронной почты был практически идентичным. Он отличался только одной лишней буквой.



