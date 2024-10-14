Сотрудники Бюро труда в Чехии сталкиваются с растущей агрессией

Это следует из данных Бюро труда. При этом его работники часто сталкиваются с нападками со стороны клиентов сразу после встречи с ними.





«Один из наших клиентов пришел в офис в августе. Это был не просто визит, а скорее распахнутая дверь и словесные выпады, угрозы, ругань. Коллега не смог спокойно пообщаться с дамой, более того, дама начала бить по столу», — описал один из случаев анонимный сотрудник из Среднечешского края.





По ее словам, проблема заключалась в том, что с указанной клиенткой во время болезни не удалось связаться по месту жительства, где она была на больничном. Даже безработные, состоящие на учете в бюро труда, подвергаются проверкам на предмет соблюдения режима лечения.





«Женщина кричала, что мы над ней издеваемся, что она больна и ходит к врачам. Я ей сказала, что все в порядке, что если ее не застанут дома за соблюдением схемы лечения, то она обязательно сможет это доказать, посетив врача. Последовали другие словесные нападения и крики», — добавил сотрудник.





Им пришлось вызвать полицию





В другом случае, произошедшем в апреле, пришлось даже вызывать полицию. «В системе появился новый кандидат на первичную регистрацию. Я пошел в зал ожидания, чтобы посмотреть, есть ли там кто-нибудь. Был мужчина, у которого в руках были приложения и мобильный телефон, на который он, видимо, все записывал», — описал ситуацию еще одна сотрудница бюро.





Когда она сказала клиенту, что в связи с окончанием рабочего времени он может оставить заявление в ящике, последовала резкая реакция. «Он сразу крикнул на меня, что ждет уже десять минут, и вообще не дал мне говорить. Из-за его агрессивного поведения я решил вызвать охрану. Она вызвала полицию, потому что он вел себя так же на ресепшене», — пояснила сотрудница.





Затем ее менеджер узнал в этом мужчине человека, в прошлом привлекавшегося к ответственности за насильственную преступную деятельность. «Поэтому в целях безопасности я собрала всех сотрудниц за стойкой и закрыла дверь», — добавила женщина. Спрятавшись таким образом, сотрудники дождались прибытия полиции.





Генеральный директор Бюро труда Даниэль Криштоф также жалуется на рост числа нападений. По его словам, также увеличивается количество происшествий с тяжелыми последствиями.





По данным ведомства, в 2021 году их было зафиксировано 565, годом ранее — 621 и в прошлом году — 794. Увеличение можно ожидать и в этом году. Большинство инцидентов в прошлом году касались разделов пособий по материальной нужде и трудоустройству.





Изменение системы выплаты пособий может увеличить угрозу





Это не единственный преступник, осужденный за нападение на должностных лиц. Было несколько подобных случаев. Несколько лет назад, например, к полутора годам условно приговорили женщину, которая повалила на землю свою сотрудницу перед офисом и несколько раз ударила ее кулаками в шею и спину. Злоумышленнице тогда также пришлось возместить ущерб.





По словам Кристофа, есть опасения, что в новом году нападения и угрозы могут усилиться в связи с изменением социальных выплат. С середины следующего года четыре пособия — жилищное пособие и доплата, пособие на ребенка и пособие по проживанию — должны быть объединены в одно. При этом критерии будут ужесточены.





Часть права на «супердавку» должна заключаться в том, что здоровым людям трудоспособного возраста придется переквалифицироваться или хотя бы активно искать работу. Если они этого не сделают, они могут потерять часть пособия.





В настоящее время, например, офисных сотрудников обучают тому, как реагировать на нападения.