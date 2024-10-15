Банда сирийцев сеет страх в окрестностях Штутгарта. Депортация невозможна

«Это показывает, что государство иногда не в состоянии интегрировать иностранцев, приехавших в Федеративную Республику, а затем не может от них избавиться. При этом оно поощряет развитие событий, которые вызывают гнев и страх у многих людей», — отмечает сайт Focus Online.





Речь идет о семье сирийских беженцев Х. Члены клана из 16 человек прибыли в Германию в 2015-2020 годах и поселились в Баден-Вюртемберге, в доме площадью 230 квадратных метров на севере Штутгарта. «Мы изредка платим за аренду», — говорит глава клана Альмуди Х.





«Они уже несколько лет на слуху. Но не потому, что они особенно трудолюбивы или приносят какую-то пользу принимающей их стране. Напротив, они привлекают к себе внимание тем, что неоднократно нарушают закон, причем порой очень серьезно», — отмечает Focus Online.





154 преступления





Члены семьи несут ответственность как минимум за 154 преступления. Эта цифра основана на ответе Томаса Штробля, регионального министра внутренних дел от Христианско-демократической партии (ХДС), на вопрос членов партии «Альтернатива для Германии» (AfD) в парламенте земли Баден-Вюртемберг.





154 преступления разделены следующим образом: 47 преступлений, связанных с нанесением телесных повреждений (из них 22 — опасных телесных повреждений), 11 угроз, два грабежа, один случай перевозки иностранных мигрантов.





Кроме того, банда ответственна за неустановленное количество случаев краж, нападений, а также за хранение детской порнографии, преступления, связанные с наркотиками, и преступления, связанные с оружием, сообщает Bild.





17-летний Халил — самый опасный преступник





Самым опасным является 17-летний Халил Х., которого считают крайне жестоким и агрессивным. В начале августа он напал с ножом на семью в пешеходной зоне Штутгарта. Он тяжело ранил трех человек, один из которых был в критическом состоянии. Один из его братьев сопровождал его во время нападения.





До этого кровавого поступка несовершеннолетний уже привлекал к себе внимание за ряд уголовных преступлений. По данным Focus Online, его полицейское досье изобилует такими статьями, как побои, порча имущества, принуждение, угрозы, ограбление, наркопреступления, мошенничество с кредитами и безбилетный проезд.





Его брат Эдо находится под судом за попытку непредумышленного убийства. Осенью 2023 года он и еще трое молодых людей из Сирии, Ирака и Ирана напали на группу людей с ножами и мачете.





Другой брат, Муфид, который до недавнего времени находился в тюрьме за несколько тяжких преступлений, после освобождения угрожал ножом двум девушкам и отобрал у них мобильные телефоны.





По данным газеты Bild, почти все члены клана известны полиции, и несколько из них в настоящее время находятся под стражей. Вряд ли они будут соблюдать закон после освобождения.





«Вместо этого следует опасаться, что подростки и малолетние жестокие братья семьи продолжат сеять страх и ужас и продолжат свою преступную карьеру», — утверждает газета.





Социальный работник: В таких случаях мы капитулируем





О том, насколько бессильно немецкое государство в борьбе с подобными последствиями миграции, свидетельствует откровенное заявление социального работника, знакомого с H.





«В таких случаях мы капитулируем. Ни предложение помощи, ни диалог, ни угрозы не действуют. В какой-то момент ты просто закрываешься и предоставляешь это полицейским. Прекрасно зная, что они меньше всего хотят что-то изменить», — рассказал газете Reutlinger Generalanzeiger социальный работник, пожелавший остаться неизвестным из страха перед возможной местью.





Депортация? У властей связаны руки





У других властей также связаны руки, когда речь заходит о возможной и, по мнению многих, крайне необходимой депортации криминальной семьи. Это связано с тем, что проблемные сирийцы пользуются защитой в нашей стране, поскольку имеют право на проживание в Германии.





Члены семьи Х. «получили от властей либо защиту беженцев, либо дополнительную защиту», пояснил Focus Online Аниелло Амброзио, пресс-секретарь министерства юстиции и миграции земли Баден-Вюртемберг.





В свете этих фактов пресс-секретарь делает вывод, который многим людям, даже далеко за пределами Штутгарта, совсем не понравится: «Депортация членов семьи в настоящее время невозможна в силу их права на проживание».





Задача федерального правительства или Федерального ведомства по делам миграции и беженцев — аннулировать существующие разрешения на получение убежища, сказал представитель Focus Online.