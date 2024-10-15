Бензин и дизельное топливо станут еще дороже

Рост цен на десятки геллеров в неделю продолжится в ближайшие недели, потому что изменения цен на нефть и снижение курса коруны еще не полностью учтены, сказал Штепан Кржечек, главный экономист BH Securities.



По данным CCS, с прошлой среды самый продаваемый Natural 95 подорожал более чем на 30 геллеров за литр — с 35,31 до 35,63 кроны. Таким образом, можно предположить, что в ближайшие недели цена на бензин снова превысит среднюю отметку 36 крон за литр. Цена на дизельное топливо выросла еще больше — с 33,75 до 34,19 кроны.



Топливный рынок постепенно отражает рост цен на Роттердамской бирже, где бензин и дизельное топливо дорожают уже несколько недель, сказал Петр Лайсек, аналитик Purple Trading.



В октябре нефть подорожала довольно сильно: североморская Brent поднялась с 71 до 81 доллара за баррель. По мнению аналитиков, это стало следствием ситуации на Ближнем Востоке после того, как Иран выпустил ракеты по Израилю.



«Были опасения, не пострадает ли экспорт нефти из региона. Но в последние дни аналитики стали считать, что ответные удары Израиля будут направлены не на нефтяные объекты, а на стратегические цели, и цена на нефть начала довольно ощутимо падать. Сейчас она составляет около 74 долларов за баррель», — сказал Кржечек.



По словам Лайска, конфликт стал заложником нефтяного рынка, поскольку он опасается атаки на нефтяные объекты Ирана. «Последний входит в десятку крупнейших производителей нефти в мире», — сказал он.



Чешская валюта тоже играет свою роль



В то же время крона ослабла. Если в начале октября доллар стоил около 22,50 кроны, то сейчас он стоит более 23,20 кроны, сообщает Kurzy.cz. «Цена нефти в пересчете на крону значительно выросла. Это повлияло на цены на заправочных станциях», — сказал Кржечек.



По словам Лайсека, в ближайший период топливо также подорожает на несколько десятков геллеров.

Однако прогноз на долгосрочную перспективу не такой негативный, как неделю назад. «На нефтяной рынок влияют несколько факторов. Сильный доллар США действительно негативен для нефти, но в то же время пакеты мер по стимулированию китайской экономики разочаровали, а нефтяной картель ОПЕК на этой неделе снова объявил о снижении ожидаемого спроса на нефть в этом и следующем году, что играет в пользу снижения цен», — сказал аналитик.



Кроме того, ожидается, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявит США, что его страна не планирует нападения на ядерную программу Ирана или нефтяную инфраструктуру. «Что касается нефти, риск постепенно исчезает. Кроме того, чешская крона также начинает укрепляться. Так что позитивных новостей более чем достаточно», — сказал он.



Лайсек напомнил, что картель ОПЕК уже в третий раз понизил оценку роста мирового спроса в этом году. «Сначала ожидался рост на 2,5 миллиона баррелей в день, затем на 2 миллиона, а теперь только на 1,9 миллиона баррелей. Но даже эта цифра может оказаться оптимистичной. На следующий год картель снизил оценку роста потребления с 1,7 до 1,6 миллиона баррелей», — пояснил он.