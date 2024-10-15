Мошенник размещал украинских беженцев, обманув государство почти на два миллиона

Мужчина, будучи председателем зарегистрированной ассоциации, заключил с Пльзеньским краем договор на предоставление жилья в гуманитарных целях. «Почти в 30 случаях он подавал заявки на возмещение стоимости бесплатного жилья для беженцев из Украины и незаконно получал за это оплату, хотя люди проживали не по тому адресу, который был указан в договоре», — сообщила представитель полиции Дагмар Брожова.



Таким образом, данный человек причинил убытки на сумму более 1,7 миллиона крон. «Он нанес ущерб Чешской Республике в лице Пльзеньского регионального управления», — добавила она.



Губернатор Рудольф Шпотак заявил, что власти не знали о недобросовестной практике, поскольку мужчина выполнил все формальные требования. Они получили информацию только от криминальных следователей. «На этом основании мы расторгли с ним контракт», — подтвердил он. Мошеннику грозит до восьми лет лишения свободы.