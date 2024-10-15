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В Чехии IT-специалист украл у клиентов миллионы крон и проиграл деньги в ставках

Новости 420on
17 октября 2024
13:30
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IT-специалист (33 года) из Остравы пристрастился к ставкам. Кроме того, его мать (55 лет) помогала ему грабить клиентов работодателя. Почти за полгода мужчине удалось украсть 4,5 миллиона крон, которые он проиграл в азартные игры.
Работодатель возбудил уголовное дело против компьютерного эксперта, поскольку обнаружил, что мужчина злоупотреблял своим служебным положением и благодаря доступу к внутренним базам данных переводил баллы лояльности на игровые счета в компании, предоставляющей азартные игры.

«В нескольких случаях мужчина заходил в игровые аккаунты и инициировал внесение депозитов. Он либо отправлял их на несколько банковских счетов, либо менял их балансы, либо баллы лояльности», — рассказала пресс-секретарь полиции Ева Михаликова.

Она добавила, что обвиняемый использовал нескольких доверенных лиц, которые предоставили ему свою личную информацию, и без их ведома создавал игровые аккаунты на их имя. «Он сам находился в реестре исключенных лиц, по этой причине он не мог использовать свои персональные данные для игры и ставок», — пояснила она.

Его мать помогала ему

Кроме того, криминалистам удалось доказать, что преступнику помогала его мать, которая поддерживала его в преступной деятельности, предоставляла ему банковские счета, куда сын переводил деньги.

И сыну, и матери были предъявлены обвинения в мошенничестве, несанкционированном доступе к компьютерной системе и несанкционированном доступе к компьютерной системе или носителю информации.

Мужчина признался полиции, а женщина все отрицает и не сотрудничает с детективами.

Азартные игры стали причиной мошенничества и ограбления клиентов его работодателя. Несмотря на то, что мужчина уже выплатил часть пострадавших средств компании, в случае признания виновным ему все равно грозит до восьми лет за решеткой. Такое же наказание может ожидать и его мать, уголовное преследование ведется на свободе.
преступность полиция Чехия азартные игры
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