В Чехии IT-специалист украл у клиентов миллионы крон и проиграл деньги в ставках

Работодатель возбудил уголовное дело против компьютерного эксперта, поскольку обнаружил, что мужчина злоупотреблял своим служебным положением и благодаря доступу к внутренним базам данных переводил баллы лояльности на игровые счета в компании, предоставляющей азартные игры.





«В нескольких случаях мужчина заходил в игровые аккаунты и инициировал внесение депозитов. Он либо отправлял их на несколько банковских счетов, либо менял их балансы, либо баллы лояльности», — рассказала пресс-секретарь полиции Ева Михаликова.





Она добавила, что обвиняемый использовал нескольких доверенных лиц, которые предоставили ему свою личную информацию, и без их ведома создавал игровые аккаунты на их имя. «Он сам находился в реестре исключенных лиц, по этой причине он не мог использовать свои персональные данные для игры и ставок», — пояснила она.





Его мать помогала ему





Кроме того, криминалистам удалось доказать, что преступнику помогала его мать, которая поддерживала его в преступной деятельности, предоставляла ему банковские счета, куда сын переводил деньги.





И сыну, и матери были предъявлены обвинения в мошенничестве, несанкционированном доступе к компьютерной системе и несанкционированном доступе к компьютерной системе или носителю информации.





Мужчина признался полиции, а женщина все отрицает и не сотрудничает с детективами.





Азартные игры стали причиной мошенничества и ограбления клиентов его работодателя. Несмотря на то, что мужчина уже выплатил часть пострадавших средств компании, в случае признания виновным ему все равно грозит до восьми лет за решеткой. Такое же наказание может ожидать и его мать, уголовное преследование ведется на свободе.