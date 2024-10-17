Продать недвижимость Оформить страхование
ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

Новые правила продажи кратома и каннабиса в Чехии. Президент подписал закон

Новости 420on
20 октября 2024
11:00
466
Президент Чехии Петр Павел подписал закон о веществах, вызывающих зависимость, который меняет правила обращения с ними, например, такими как кратом и каннабис с низким содержанием ТГК. Вещества с психоактивным действием будут дифференцированы в зависимости от степени риска. Взрослые смогут покупать психомодулирующие препараты в специализированных магазинах.
Товары не должны имитировать игрушки или конфеты, а в магазин, где они будут продаваться, нельзя будет пускать детей в такие магазины. Торговые автоматы и интернет-продажи будут запрещены.

Сенат одобрил поправку 9 октября, примерно через четыре месяца после принятия закона парламентом.
Ожидалось, что Европейская комиссия не сочтет предлагаемый запрет на экспорт данных веществ или их трансграничную продажу вмешательством в работу общего рынка.

Поправка предусматривает, что к списку запрещенных наркотиков добавятся еще два вещества. К ним будут относиться так называемые психоактивные вещества, включенные в списки, с неизвестными последствиями для здоровья, то есть все новые вещества такого рода. Они не будут допущены к продаже и сначала будут изучаться в течение двух лет, прежде чем их внесут в новый список.

В другой список войдут психомодуляторы с низким риском для здоровья. Рейтинг будет представлен правительству Министерством здравоохранения совместно с экспертами Национального института здоровья и Департамента лекарственной политики правительства.

Распространители и продавцы психомодуляторов должны будут иметь лицензию, которая, согласно поправкам, будет выдаваться Министерством здравоохранения. Административный сбор за начало процедуры выдачи разрешения на торговлю этими веществами составит 200 000 чешских крон. Он будет одинаковым для каждого электронного магазина, а за разрешение для каждого заведения продавец должен будет заплатить 20 тысяч крон.

Поправка вступает в силу в связи с запретом на продажу продуктов, содержащих HHC, THCP и HHC-O, который действует с марта.
Чехия наркотики магазины законы
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
11:00
19 ОКТЯБРЯ 2024
1466
ЭКОНОМИКА
К КАКИМ ЧЕШСКИМ АКЦИЯМ СЕЙЧАС СТОИТ ПРИСМОТРЕТЬСЯ?
09:00
19 ОКТЯБРЯ 2024
1481
ЭКОНОМИКА
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ ЧЕХИИ ДОСТИГ РЕКОРДНОГО УРОВНЯ
22:00
18 ОКТЯБРЯ 2024
1242
ПОЛИТИКА
ПРЕМЬЕР СЛОВАКИИ СНОВА ЗАГОВОРИЛ О ТРЕТЬЕЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ В СВЯЗИ С ПЛАНОМ ПОБЕДЫ ЗЕЛЕНСКОГО
18:00
18 ОКТЯБРЯ 2024
1512
ПОЛИТИКА
БЕЗУМИЕ НА ПОЛЬСКОЙ ГРАНИЦЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ. В ЭТОМ ГОДУ МИГРАНТЫ РАНИЛИ УЖЕ БОЛЕЕ 60 СОЛДАТ
16:30
18 ОКТЯБРЯ 2024
865
ОБЩЕСТВО
СУД ОТКЛОНИЛ ИСК РОССИЙСКОЙ КОМПАНИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ ПРОТИВ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕХИИ
13:00
18 ОКТЯБРЯ 2024
1324
ПОЛИТИКА
УЧАСТНИКИ САММИТА ЕС ДОГОВОРИЛИСЬ УСКОРИТЬ ВОЗВРАЩЕНИЕ НЕУСПЕШНЫХ ПРОСИТЕЛЕЙ УБЕЖИЩА
11:30
18 ОКТЯБРЯ 2024
1265
ОБЩЕСТВО
ИНФЛЯЦИЯ СНОВА НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ. ВСЕ ИЗМЕНИТСЯ В ДЕКАБРЕ, ПОЛАГАЮТ АНАЛИТИКИ
08:00
18 ОКТЯБРЯ 2024
639
ПОЛИТИКА
АНАЛИТИКИ: ПОБЕДА ХАРРИС БЫЛА БЫ БОЛЕЕ ВЫГОДНА ДЛЯ ЕС И ЧЕШСКОЙ ЭКОНОМИКИ
22:00
17 ОКТЯБРЯ 2024
2311
ОБЩЕСТВО
ЖЕНЩИНА-ИНОСТРАНКА В ЧЕХИИ ПРИГОТОВИЛА ЖАРЕНЫЕ ГРИБЫ И ОТРАВИЛАСЬ
21:00
17 ОКТЯБРЯ 2024
10827
ОБЩЕСТВО
«СПЕЦИАЛЬНОЕ ДОЛГОСРОЧНОЕ ПРОЖИВАНИЕ». УКРАИНЦЫ БУДУТ ВКЛАДЫВАТЬСЯ В СИСТЕМУ, НО НЕ ПОЛУЧАТ СПРАВЕДЛИВЫХ ЛЬГОТ?
18:00
17 ОКТЯБРЯ 2024
1406
ОБЩЕСТВО
ČESKÁ SPOŘITELNA ПРОТИВ REVOLUT. В ПРИЛОЖЕНИИ ПОЯВИЛИСЬ НОВЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
17:00
17 ОКТЯБРЯ 2024
2505
ЭКОНОМИКА
ОПРОС: КАК ЧЕХИ СТАРАЮТСЯ ПРИУМНОЖИТЬ ДЕНЬГИ — СКОЛЬКО И КУДА ОНИ ИНВЕСТИРУЮТ?
16:30
17 ОКТЯБРЯ 2024
1476
ПОЛИТИКА
ПРЕМЬЕР ЧЕХИИ В БРЮССЕЛЕ: ПОЛИТИКА ВОЗВРАЩЕНИЯ МИГРАНТОВ ДОЛЖНА БЫТЬ КАРДИНАЛЬНО ИЗМЕНЕНА
15:00
17 ОКТЯБРЯ 2024
1363
ОБЩЕСТВО
МОШЕННИК РАЗМЕЩАЛ УКРАИНСКИХ БЕЖЕНЦЕВ, ОБМАНУВ ГОСУДАРСТВО ПОЧТИ НА ДВА МИЛЛИОНА
13:30
17 ОКТЯБРЯ 2024
1373
ОБЩЕСТВО
В ЧЕХИИ IT-СПЕЦИАЛИСТ УКРАЛ У КЛИЕНТОВ МИЛЛИОНЫ КРОН И ПРОИГРАЛ ДЕНЬГИ В СТАВКАХ