Новые правила продажи кратома и каннабиса в Чехии. Президент подписал закон

Товары не должны имитировать игрушки или конфеты, а в магазин, где они будут продаваться, нельзя будет пускать детей в такие магазины. Торговые автоматы и интернет-продажи будут запрещены.



Сенат одобрил поправку 9 октября, примерно через четыре месяца после принятия закона парламентом.

Ожидалось, что Европейская комиссия не сочтет предлагаемый запрет на экспорт данных веществ или их трансграничную продажу вмешательством в работу общего рынка.



Поправка предусматривает, что к списку запрещенных наркотиков добавятся еще два вещества. К ним будут относиться так называемые психоактивные вещества, включенные в списки, с неизвестными последствиями для здоровья, то есть все новые вещества такого рода. Они не будут допущены к продаже и сначала будут изучаться в течение двух лет, прежде чем их внесут в новый список.



В другой список войдут психомодуляторы с низким риском для здоровья. Рейтинг будет представлен правительству Министерством здравоохранения совместно с экспертами Национального института здоровья и Департамента лекарственной политики правительства.



Распространители и продавцы психомодуляторов должны будут иметь лицензию, которая, согласно поправкам, будет выдаваться Министерством здравоохранения. Административный сбор за начало процедуры выдачи разрешения на торговлю этими веществами составит 200 000 чешских крон. Он будет одинаковым для каждого электронного магазина, а за разрешение для каждого заведения продавец должен будет заплатить 20 тысяч крон.



Поправка вступает в силу в связи с запретом на продажу продуктов, содержащих HHC, THCP и HHC-O, который действует с марта.