Российская газета Moscow Times со ссылкой на правительственное агентство ТАСС сообщила, что Рогачев покончил жизнь самоубийством. «Он был болен раком», — заявили в правоохранительных органах.



Однако семья менеджера не согласна с этим утверждением, заявляя, что он не страдал от рака. По словам семьи, хотя в последние годы у него были проблемы со здоровьем, они были вызваны неудачной операцией на шейных позвонках и челюсти.



По словам родных, не было никаких признаков того, что он думал о самоубийстве: в субботу утром к ним домой пришла сестра его жены, после чего они позавтракали, а затем приготовились провожать сестру из квартиры. Но потом Рогачев исчез в ванной, а когда за сестрой приехало такси, жена увидела в окно, как подъехала машина скорой помощи. Жена позвала мужа, но он не ответил.



Позже она нашла на полу в ванной разбросанные бумаги и предсмертную записку. Некоторые из них были заранее распечатаны, но предсмертная записка была написана от руки. В ней он прощался со своей женой, сообщает связанная с российскими властями телеграфная служба ВЧК-ОГПУ. Действительно ли он написал это письмо, на данный момент неизвестно. Но канал все равно опубликовал его.



В другом сообщении телеканал сообщил, что за весь день не было никаких признаков того, что менеджер хотел покончить с собой. «(...)



В ВЧК-ОГПУ также сообщили, что топ-менеджер был найден на земле под окнами сотрудником Службы внешней разведки России, которая работает в связке с военной разведкой ГРУ.



Однако телеграфная служба Borusio, которую цитирует британский таблоид The Mirror, заявила, что это «еще одна странная смерть в российской нефтегазовой отрасли». В январе 2022 года при невыясненных обстоятельствах погиб Леонид Шульман, глава транспортной службы «Газпром инвест». В апреле того же года в Испании умер Сергей Протосен, топ-менеджер «Новатэка», предположительно убивший жену и дочь, а затем себя.



В сентябре 2022 года глава «Лукойла» Равиль Маганов якобы выпал из окна больницы, на этому посту его сменил Владимир Некрасов, который умер от острой сердечной недостаточности в октябре 2023 года.



В общей сложности волна загадочных смертей, охватившая нефтегазовую отрасль России после начала войны с Украиной, унесла жизни по меньшей мере 12 высокопоставленных руководителей компаний, заключает The Moscow Times.



Рогачев занимал различные высокие посты с 1996 по 2007 год, пишет газета. В 2008 году он перешел в группу ОНЭКСИМ, под эгидой которой находится, в частности, одноименный российский банк. Спустя три года он стал заместителем генерального директора горно-металлургической компании «Норильский никель» («Норникель»), а с 2011 по 2015 год возглавлял Российский фонд технологического развития.



В последнее время в России падение из окон стало обычным способом расправиться с неудобными людьми. В июне прошлого года в Казани из окна выпал федеральный судья Артем Батенев, а в декабре из окна выпал Владимир Егоров, депутат от правящей партии «Единая Россия» в сибирском городе Тобольске.



В прошлом году таким же образом погибла 28-летняя Кристина Байкова, вице-президент российского «Локо-Банка», а в Санкт-Петербурге падение из окна стало роковым для Марины Янкиной, высокопоставленного сотрудника Министерства обороны.