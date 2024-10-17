Чешские СМИ: в России еще один топ-менеджер выпал из окна. Его случайно нашел на земле агент разведки
21 октября 2024
08:00
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В субботу в центре Москвы из окна квартиры на десятом этаже выпал топ-менеджер Михаил Рогачев, бывший вице-президент компании ЮКОС, основанной Михаилом Ходорковским, критиком российского лидера Владимира Путина. Он также работал в таких компаниях, как группа ОНЭКСИМ и «Норникель», и возглавлял Российский фонд технологического развития. По официальной версии, это было самоубийство, к которому он прибегнул из-за рака. Но семья утверждает, что он не был болен. Более того, он был найден на земле агентом российской разведки по чистой случайности.
Российская газета Moscow Times со ссылкой на правительственное агентство ТАСС сообщила, что Рогачев покончил жизнь самоубийством. «Он был болен раком», — заявили в правоохранительных органах.
Однако семья менеджера не согласна с этим утверждением, заявляя, что он не страдал от рака. По словам семьи, хотя в последние годы у него были проблемы со здоровьем, они были вызваны неудачной операцией на шейных позвонках и челюсти.
По словам родных, не было никаких признаков того, что он думал о самоубийстве: в субботу утром к ним домой пришла сестра его жены, после чего они позавтракали, а затем приготовились провожать сестру из квартиры. Но потом Рогачев исчез в ванной, а когда за сестрой приехало такси, жена увидела в окно, как подъехала машина скорой помощи. Жена позвала мужа, но он не ответил.
Позже она нашла на полу в ванной разбросанные бумаги и предсмертную записку. Некоторые из них были заранее распечатаны, но предсмертная записка была написана от руки. В ней он прощался со своей женой, сообщает связанная с российскими властями телеграфная служба ВЧК-ОГПУ. Действительно ли он написал это письмо, на данный момент неизвестно. Но канал все равно опубликовал его.
В другом сообщении телеканал сообщил, что за весь день не было никаких признаков того, что менеджер хотел покончить с собой. «(...)
В ВЧК-ОГПУ также сообщили, что топ-менеджер был найден на земле под окнами сотрудником Службы внешней разведки России, которая работает в связке с военной разведкой ГРУ.
Однако телеграфная служба Borusio, которую цитирует британский таблоид The Mirror, заявила, что это «еще одна странная смерть в российской нефтегазовой отрасли». В январе 2022 года при невыясненных обстоятельствах погиб Леонид Шульман, глава транспортной службы «Газпром инвест». В апреле того же года в Испании умер Сергей Протосен, топ-менеджер «Новатэка», предположительно убивший жену и дочь, а затем себя.
В сентябре 2022 года глава «Лукойла» Равиль Маганов якобы выпал из окна больницы, на этому посту его сменил Владимир Некрасов, который умер от острой сердечной недостаточности в октябре 2023 года.
В общей сложности волна загадочных смертей, охватившая нефтегазовую отрасль России после начала войны с Украиной, унесла жизни по меньшей мере 12 высокопоставленных руководителей компаний, заключает The Moscow Times.
Рогачев занимал различные высокие посты с 1996 по 2007 год, пишет газета. В 2008 году он перешел в группу ОНЭКСИМ, под эгидой которой находится, в частности, одноименный российский банк. Спустя три года он стал заместителем генерального директора горно-металлургической компании «Норильский никель» («Норникель»), а с 2011 по 2015 год возглавлял Российский фонд технологического развития.
В последнее время в России падение из окон стало обычным способом расправиться с неудобными людьми. В июне прошлого года в Казани из окна выпал федеральный судья Артем Батенев, а в декабре из окна выпал Владимир Егоров, депутат от правящей партии «Единая Россия» в сибирском городе Тобольске.
В прошлом году таким же образом погибла 28-летняя Кристина Байкова, вице-президент российского «Локо-Банка», а в Санкт-Петербурге падение из окна стало роковым для Марины Янкиной, высокопоставленного сотрудника Министерства обороны.
Однако семья менеджера не согласна с этим утверждением, заявляя, что он не страдал от рака. По словам семьи, хотя в последние годы у него были проблемы со здоровьем, они были вызваны неудачной операцией на шейных позвонках и челюсти.
По словам родных, не было никаких признаков того, что он думал о самоубийстве: в субботу утром к ним домой пришла сестра его жены, после чего они позавтракали, а затем приготовились провожать сестру из квартиры. Но потом Рогачев исчез в ванной, а когда за сестрой приехало такси, жена увидела в окно, как подъехала машина скорой помощи. Жена позвала мужа, но он не ответил.
Позже она нашла на полу в ванной разбросанные бумаги и предсмертную записку. Некоторые из них были заранее распечатаны, но предсмертная записка была написана от руки. В ней он прощался со своей женой, сообщает связанная с российскими властями телеграфная служба ВЧК-ОГПУ. Действительно ли он написал это письмо, на данный момент неизвестно. Но канал все равно опубликовал его.
В другом сообщении телеканал сообщил, что за весь день не было никаких признаков того, что менеджер хотел покончить с собой. «(...)
В ВЧК-ОГПУ также сообщили, что топ-менеджер был найден на земле под окнами сотрудником Службы внешней разведки России, которая работает в связке с военной разведкой ГРУ.
Однако телеграфная служба Borusio, которую цитирует британский таблоид The Mirror, заявила, что это «еще одна странная смерть в российской нефтегазовой отрасли». В январе 2022 года при невыясненных обстоятельствах погиб Леонид Шульман, глава транспортной службы «Газпром инвест». В апреле того же года в Испании умер Сергей Протосен, топ-менеджер «Новатэка», предположительно убивший жену и дочь, а затем себя.
В сентябре 2022 года глава «Лукойла» Равиль Маганов якобы выпал из окна больницы, на этому посту его сменил Владимир Некрасов, который умер от острой сердечной недостаточности в октябре 2023 года.
В общей сложности волна загадочных смертей, охватившая нефтегазовую отрасль России после начала войны с Украиной, унесла жизни по меньшей мере 12 высокопоставленных руководителей компаний, заключает The Moscow Times.
Рогачев занимал различные высокие посты с 1996 по 2007 год, пишет газета. В 2008 году он перешел в группу ОНЭКСИМ, под эгидой которой находится, в частности, одноименный российский банк. Спустя три года он стал заместителем генерального директора горно-металлургической компании «Норильский никель» («Норникель»), а с 2011 по 2015 год возглавлял Российский фонд технологического развития.
В последнее время в России падение из окон стало обычным способом расправиться с неудобными людьми. В июне прошлого года в Казани из окна выпал федеральный судья Артем Батенев, а в декабре из окна выпал Владимир Егоров, депутат от правящей партии «Единая Россия» в сибирском городе Тобольске.
В прошлом году таким же образом погибла 28-летняя Кристина Байкова, вице-президент российского «Локо-Банка», а в Санкт-Петербурге падение из окна стало роковым для Марины Янкиной, высокопоставленного сотрудника Министерства обороны.
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