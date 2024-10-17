В Чехии расследуют жестокое убийство молодого врача. Подозреваемый — коллега

По словам очевидцев, бригада скорой помощи попала в квартиру около полуночи. Внутри медики обнаружили убитую женщину, а также мужчину, пытавшегося покончить жизнь самоубийством.



Полиция разыскивала его с раннего вечера воскресенья, когда получила информацию о том, что он напал и связал другую женщину, которую в тот день навещал в ее квартире на севере города. Через несколько часов женщине удалось освободиться и она позвала на помощь.



Убитая тридцатилетняя женщина-врач работала в Пльзеньской университетской больнице и знала подозреваемого (45 лет), который является главой одной из районных больниц Пльзеньского края.



Подозреваемый пытался перерезать себе вены в квартире, однако его травмы несерьезны. Полицейские отвезли его в больницу для лечения. Следователи по уголовным делам продолжают выяснять обстоятельства дела.



«Мы имеем дело с особо серьёзными актами насильственного характера. Более подробную информацию мы предоставим позже», — сказала пресс-секретарь региональной полиции Павла Бурешова.