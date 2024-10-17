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В Чехии расследуют жестокое убийство молодого врача. Подозреваемый — коллега

Новости 420on
21 октября 2024
09:00
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Следователи по уголовным делам в Пльзене с вечера воскресенья расследуют насильственную смерть молодой женщины-врача. Ее нашли в квартире в районе Винице. Подозреваемого задержали на месте, по данным следствия, он является коллегой потерпевшей.
По словам очевидцев, бригада скорой помощи попала в квартиру около полуночи. Внутри медики обнаружили убитую женщину, а также мужчину, пытавшегося покончить жизнь самоубийством.

Полиция разыскивала его с раннего вечера воскресенья, когда получила информацию о том, что он напал и связал другую женщину, которую в тот день навещал в ее квартире на севере города. Через несколько часов женщине удалось освободиться и она позвала на помощь.

Убитая тридцатилетняя женщина-врач работала в Пльзеньской университетской больнице и знала подозреваемого (45 лет), который является главой одной из районных больниц Пльзеньского края.

Подозреваемый пытался перерезать себе вены в квартире, однако его травмы несерьезны. Полицейские отвезли его в больницу для лечения. Следователи по уголовным делам продолжают выяснять обстоятельства дела.

«Мы имеем дело с особо серьёзными актами насильственного характера. Более подробную информацию мы предоставим позже», — сказала пресс-секретарь региональной полиции Павла Бурешова.
полиция убийство врачи Чехия Пльзень преступность
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