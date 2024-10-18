Набор в армию проходит не так гладко, как нужно Чехии

Для армии важно не просто пополнение, а то, сколько людей уходит из армии и сколько прибавляется. «В этом году цифры совсем нехорошие, и тенденция не очень благоприятная», — сказал он журналистам. По его словам, в будущем армии придется принимать более радикальные меры, касающиеся, в частности, льгот для солдат. «Потому что армия перестает быть конкурентоспособной», — сказал он.



«Мы подготовили ряд краткосрочных и среднесрочных мер, по которым мы ведем консультации с министерством. И мы также готовим возможность некоторых законодательных шагов в сотрудничестве с министром обороны и министерством, включая, например, внесение поправок в некоторые законодательные акты», — добавил он.



В своей речи на открытии выставки заместитель министра обороны Франтишек Шульц отметил, что парадокс заключается в том, что существование профессиональной армии требует гораздо большего участия и готовности готовиться к обороне со стороны всего общества. По его словам, это относится, например, к функциональной системе создания резервов. «Что является одним из наших больших резервов за последние 20 лет», — отметил он.



По его словам, с окончанием обязательной военной службы государство утратило учет населения. «Это показало, особенно в последние 10 лет, а теперь и в Украине, насколько важно для государства иметь общую картину», — сказал он журналистам после выступления. Это не означает, что должны быть физические обязательные сборы, сказал он, но у государства должен быть обзор, а граждане должны обладать определенными знаниями, добавил он.



Обязательная военная служба закончилась в конце 2004 года, и, по словам Ржехки, в то время это имело абсолютный смысл, а армия продвинулась вперед благодаря профессионализации. «С моей точки зрения, это имело негативные последствия: сегодня, когда ситуация изменилась, у нас каждый год из обязательного резерва уходят десятки тысяч людей, которые еще не прошли никакой военной подготовки, и мы практически не заменяем их или заменяем очень немногих», — сказал он.



Еще одним следствием, по его словам, стало то, что военные оторвались от общества и наоборот. «Сложилось ощущение, что оборона страны — это не забота граждан и всего общества, а небольшой профессиональный корпус солдат, которые получают за это деньги», — сказал он.



Сегодня ситуация меняется, считает Ржехка. По его словам, в утвержденной правительством стратегии безопасности и обороны четко сказано, что оборона — это дело всего общества. «Сегодня никто в стране не говорит о возвращении обязательной военной службы. Я думаю, что в обозримом будущем подобное нереально, потому что в обществе нет консенсуса по этому вопросу», — сказал он. Однако, по его словам, необходимо серьезно рассмотреть последствия, которые вызвала отмена обязательной военной службы.



Шульц также рассчитывает, что чешская армия будет и дальше опираться на принцип добровольного участия. «Но если подход общества к подготовке к обороне не изменится, то в будущем нас ждут большие проблемы», — сказал он. По его словам, Чешская Республика сталкивается с такими негативными тенденциями, как снижение демографической кривой, связанное с этим перенасыщение рынка труда и старение населения. «Все это влияет на формирование профессиональной армии, на набор и на участие общества», — добавил он.