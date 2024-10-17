Половина платежей через Revolut в Чехии осуществляется внутри страны

Об этом в интервью Novinky рассказал Антуан Ле Нель, руководитель отдела маркетинга (CMO) Revolut.





У вас 850 000 клиентов в Чехии, и вы хотите достичь миллиона к концу года. Такое количество уже причислило бы вас к крупнейшим банкам нашей страны. Так какова же конечная цель Revolut в Чехии? Это попытка стать прямым конкурентом уже существующих банков?





Да, именно. Мы хотим быть местом для всего, что связано с деньгами и вашими финансами, что, конечно, делает нас прямым конкурентом традиционным банкам. Мы хотим удовлетворить все потребности клиентов и стать их основным банком, и мы надеемся, что со временем это позволит нам занять позицию номер один на всех рынках, где мы в настоящее время работаем.





Лично я использую Revolut только во время поездок за границу из-за выгодного обмена валюты. Виртуальная карта также является бонусом, поскольку она гораздо безопаснее физической. Я типичный клиент Revolut?





Особенность Revolut в том, что это большое приложение. Мы предлагаем ряд различных продуктов, и для каждого из них предусмотрен свой тип пользователей. Так, например, у вас есть кто-то, кто создает учетную запись, потому что хочет поехать за границу, и при этом использует эту (виртуальную) карту. Тогда есть, например, люди, которые больше используют счет для денежных переводов или отправки денег за границу. Или есть люди, которые используют учетную запись для торговли криптовалютами и так далее.





Дело в том, что у вас есть один профиль для каждого из этих пользователей, но самое главное — у вас есть профиль, который, по сути, все это делает. У каждого есть своя точка входа для начала работы с Revolut, но идея состоит в том, что пользователь постепенно будет осваивать все эти продукты один за другим. Вы можете смотреть на это как на продукт питания: вы знаете, какое место посещаете, потому что у вас есть конкретная потребность и это то, чего вы хотите. Но затем вы начинаете открывать для себя остальную часть предложения и в конечном итоге получаете меню по вашему выбору, и тогда вам не нужен другой банк.





Однако даже в традиционных банках клиенты пользуются большим количеством услуг. Так чем же этот подход отличается от любого другого банка?





Мы видим, как со временем растет внедрение других продуктов, что сильно отличается от традиционных банков. Когда вы работаете в традиционном банке, вы принимаете сознательное решение переехать в другое место, и при этом вы, по сути, перемещаете все свои продукты из одного банка в другой, будь то ипотека или сбережения... Вы перемещаете все это изо дня в день. день. В случае с Revolut это не так. Вы начинаете с потребности, а затем переходите к следующему портфелю продуктов.





Вы упомянули ипотеку. Планируете ли вы предлагать их в Чехии в будущем?





Мы работаем над этим в Ирландии и Литве в следующем году. В банковском деле есть два основных продукта: сбережения и кредиты. Мы инвестируем в оба, потому что знаем, что это важно для людей. Мы начнем с пилотного проекта в Ирландии и Литве, чтобы убедиться в его целесообразности, а затем постепенно распространим его на разные рынки. Но, к сожалению, я не могу сказать, когда это произойдет в Чехии.





Revolut — это не только банковские услуги. Многие люди создали учетную запись из-за возможности инвестировать в криптовалюты или акции. Чехия — одна из немногих стран, где вы запустили новую инвестиционную заявку.





Мы запустили совсем недавно, поэтому у меня нет конкретных цифр, но первые несколько дней были впечатляющими, поскольку мы увидели, что приложение получило больше загрузок, чем само приложение Revolut, что стало для нас большим сюрпризом. Это говорит нам о том, что в Чешской Республике существует интерес к более конкретному продукту, более глубокому в сфере торговли.





Для многих чехов может быть важно, добавите ли вы также возможность инвестировать в отечественные акции.





Локализация особенно важна в мире трейдинга. Это правда, что в настоящее время мы фокусируемся в основном на европейских и американских акциях. Но со временем мы добавим локальные акции, это всего лишь вопрос расстановки приоритетов.





Итак, вопрос в том, когда, а не если?





Да, именно.





Для некоторых клиентов важно, чтобы у банка было физическое отделение, чтобы они могли решать некоторые вопросы лично. Вы планируете?





Посещение обычных отделений обычно связано с определенным сегментом населения, который не обязательно является нашей основной целью. Это возрастная группа от 25 до 45 лет, из которой состоит большинство наших пользователей. И это население, которое на самом деле не хочет посещать обычный филиал. Однако мы хотим быть глобальным банком номер один, поэтому нам придется найти способ обеспечить физическое присутствие. Филиал маловероятен





Какой сегмент для вас важнее: банковские услуги или инвестиционные продукты?





Самый крупный сегмент – банковский. Инвестиционный сегмент более специализирован, но все больше и больше людей начинают заниматься индивидуальной торговлей. Мы наблюдаем это по всей Европе, поскольку финансовое образование растет, и это, конечно, очень хорошо. Люди хотят быть ответственными за свои финансы, но повседневное банковское дело — это просто гораздо более крупный рынок. Все пользуются банковскими услугами ежедневно, поэтому на данный момент это, несомненно, самый важный аспект нашего бизнеса.





Как уже упоминалось, у Revolut 850 000 клиентов в Чехии. Сколько из них в настоящее время ежедневно пользуются вашими банковскими услугами, например, при оплате картой в магазине?





Почти половина платежей происходит на внутреннем рынке. Мы наблюдаем, как эта доля меняется в зависимости от зрелости рынка. В начале проникновения на тот или иной рынок международных платежей гораздо больше, чем внутренних, но со временем это развивается и, например, в таких странах, как Румыния, мы имеем на рынке даже большую позицию, чем в Чехии. Республики, а в таких странах внутренние платежи могут составлять до 80 процентов всех платежей.





После нескольких лет попыток Банк Англии в июле предоставил вам банковскую лицензию. Насколько это серьезное изменение для компании и почему оно заняло так много времени?





Я не буду вдаваться в подробности, почему это заняло так много времени, потому что это очень технический материал. Важно то, что мы это получили по многим причинам. Во-первых, это рынок Великобритании, где с точки зрения доверия потребителей важно, чтобы люди знали, что Revolut — это банк, которому они могут доверять, и что он похож на любой другой банк, который они могут найти в Великобритании.





Второй аспект заключается в том, что лицензия поможет нам продавать больше товаров, включая кредиты, более конкретные сберегательные продукты и т. д. И я также думаю, что это поможет нам с точки зрения расширения, потому что у нас есть много разных лицензий по всему миру, и лицензия Великобритании поможет нам. возьми другие.





Можете ли вы сообщить нам какую-либо новую информацию относительно возможного IPO компании? Когда это может произойти и рассматривается ли Лондон или приоритетом является Нью-Йоркская фондовая биржа?





Мы не комментируем, на какую биржу выйдем. Но я могу сказать, что это не то, на чем мы сейчас сосредоточены в первую очередь. Наш бизнес большой, но мы все еще очень далеки от того, чего хотим, поэтому мы считаем, что нас ждет еще больший рост, прежде чем мы начнем думать о выходе на биржу.





Значит, о следующем году не может быть и речи?





Я не назову вам временных рамок, но сейчас это не является главным приоритетом. Сейчас мы сосредоточены на поддержании роста на наших основных рынках и работе над расширением за пределами Европы.