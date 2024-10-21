Грядет резкое падение температуры в центральной Европе. Выпадет снег
22 октября 2024
15:00
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В то время как на западе и юге Европы бушуют грозы, в центральной части континента все еще царит бабье лето с температурой около 20 градусов по Цельсию. Но скоро наступит резкий перелом, и в последние дни октября может даже выпасть снег, прогнозируют метеорологи.
Согласно прогнозу американской модели GFS, со следующей недели значительно похолодает, а в низинах, в районах, расположенных на высоте 300 метров над уровнем моря, может даже выпасть снег. Похолодание в центральную Европу принесет высокий уровень давления, который сформируется над Британскими островами в конце этой недели.
«В Чешской Республике переломный момент наступит в понедельник, 28 октября, когда к нам начнет поступать холодный воздух. Снег будет идти в основном в горах, но возможен и ночной снег на более низких территориях. Температура будет около 9 градусов, а ночью может достигнуть и −1 °C», — рассказала метеоролог Дагмар Хонсова.
Метеорологи ожидают, что в период с 28 октября по 4 ноября дневная температура составит от 6 до 9 градусов Цельсия. Будет облачно, местами дождь, а в горах — снег. «Холодная погода продержится до воскресенья, 4 ноября, после чего должно постепенно потеплеть. В последующие дни температура должна быть выше нормы для ноября — от 12 до 14 градусов», — сказала Хонсова.
«Снег должен растаять к 11 ноября», — говорит Хонсова. Поэтому раннего наступления зимы ожидать не стоит.
«В Чешской Республике переломный момент наступит в понедельник, 28 октября, когда к нам начнет поступать холодный воздух. Снег будет идти в основном в горах, но возможен и ночной снег на более низких территориях. Температура будет около 9 градусов, а ночью может достигнуть и −1 °C», — рассказала метеоролог Дагмар Хонсова.
Метеорологи ожидают, что в период с 28 октября по 4 ноября дневная температура составит от 6 до 9 градусов Цельсия. Будет облачно, местами дождь, а в горах — снег. «Холодная погода продержится до воскресенья, 4 ноября, после чего должно постепенно потеплеть. В последующие дни температура должна быть выше нормы для ноября — от 12 до 14 градусов», — сказала Хонсова.
«Снег должен растаять к 11 ноября», — говорит Хонсова. Поэтому раннего наступления зимы ожидать не стоит.
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