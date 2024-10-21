Государство хочет заставить людей работать. Для этого хотят снизить пособия на оплату общежитий

Текущие оценки показывают, что примерно 20 000 человек в Чехии постоянно проживают в общежитиях. И именно на этом феномене, когда чехи часто живут в помещениях, предназначенных только для краткосрочного проживания, например, обычно в общежитиях для рабочих, Министерство труда и социальных дел намерено сосредоточить внимание в рамках запланированной унификации пособий.





Для получателей пособий будут установлены ограничения приемлемых расходов на жилье. Лишь 60 процентов будет выплачиваться людям, проживающим в общежитиях. В других нежилых помещениях этот показатель составит 80 процентов, а в квартирах — 100 процентов.





Это одно из изменений, появившихся в Законе о государственной социальной помощи после процедуры комментирования. Министр труда Мариан Юречка (КДУ-ЧСЛ) представил ее журналистам перед обсуждением в Палате депутатов. «Надо постепенно выселять людей из общежитий», — объяснил он.





Как добавила Seznam Zprávy Ива Мерхаутова, директор по социальному страхованию и нестраховым льготам министерства, изменение в расчете пособий для людей, проживающих в общежитиях, будет быстрым — ожидается, что закон вступит в силу с июля следующего года.





И это несмотря на то, что обычно говорят, что для людей, получающих пособия, будет действовать только шестимесячный переходный период.





«Подготовка к концу 2025 года будет для заявителей, получающих жилищное пособие и пособие на ребенка, по материальной потребности оно изменится очень быстро», — подтвердил старший директор.





Мы предупреждаем заранее





По словам министра Мариана Юречки, не стоит беспокоиться, что людям некуда будет идти из общежитий.





«Мы заранее говорим, что стандарт здесь будет скорректирован. Если вы хотите продолжать жить в общежитиях, то вам нужна трудовая деятельность, которая увеличит ваш доход, чтобы вы могли его оплатить, или переедете жить в другое помещение», — сказал министр.





В то же время это должно стать сигналом для владельцев многоквартирных домов о том, что власти будут требовать стандарт на жилье в рамках единой льготы.





«Невозможно позволить людям жить в практически пустых квартирах и делать вид, что они будут платить там обычную арендную плату», — добавил министр труда.





Министр напоминает, что аналогичные опасения по поводу жилья преобладали и в изменениях правил для беженцев, имеющих временную защиту. «И оказалось, что рынок недвижимости способен поглотить этих людей и привлечь их к другим формам проживания», — отметил Юречка.





При этом он добавил, что помочь людям в общежитиях с переменой поможет предстоящий закон о поддержке в жилье, который, среди прочего, вводит сопровождение и консультирование нуждающихся в жилье.





Покинуть общежитие будет непросто





Однако директор Платформы социального жилья Барбора Бирова не разделяет оптимизма министра труда по поводу перехода людей из общежитий в стандартное жилье и ссылается на то, что, согласно анализу ее организации, 1,6 млн человек получили проблемы с жильем и находятся на грани жилищного кризиса.





«Цены на аренду, депозиты и дискриминация. Здесь существует ряд проблем. Это не значит, что кто-то просто говорит, что не хочет жить среди тараканов и клопов, с жестоким соседом в соседней комнате. Люди делают, что могут», — возражает Барбора Бирова.





В целом она описывает, что реформа пособий происходит очень быстро, и люди в социальной сфере и поставщиках социальных услуг понятия не имеют, какие изменения несет законодательство.