Продать недвижимость Оформить страхование
ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

26 октября в Праге приземлится последний рейс «Чешских авиалиний» под кодом ОК

Новости и статьи
24 октября 2024
21:00
712
Пражский аэропорт постепенно превратился из трансферного направления в целевое из-за банкротства авиакомпании Czech Airlines (ČSA). Аэропорт, который изначально был доминирующим внутренним перевозчиком с большой долей трансферов, был вынужден изменить свою бизнес-стратегию. Кроме того, он стал больше ориентироваться на пассажиров из своей зоны обслуживания, чей путь до аэропорта занимает два часа или меньше. Об этом рассказал ČTK Иржи Выскоч, директор по развитию авиационного бизнеса Пражского аэропорта. В субботу 26 октября в Праге приземлится последний коммерческий рейс авиакомпании «Чешские авиалинии» под традиционным кодом OK.
По словам Выскоча, за последние 15 лет ČSA значительно сократила количество и частоту своих рейсов в аэропорту. Наибольший спад в аэропорту произошел в 2012 году, когда было проведено первое крупное сокращение маршрутов ČSA из-за неблагоприятных экономических результатов, а также в 2020 году из-за пандемии ковида-19. Одним из негативных последствий, по его словам, является ограниченное количество стыковочных рейсов по всей Европе для дальних перевозчиков. По его словам, утраченное воздушное сообщение было заменено другими перевозчиками.

В начале октября ČSA изменила свою бизнес-модель. Согласно информации в коммерческом регистре, 1 октября ČSA стала управляющей компанией группы Smartwings с контрольным пакетом акций. Полеты группы будут осуществляться самой Smartwings и ее дочерними предприятиями. С воскресенья 27 октября самолеты ČSA перейдут на код QS. Исторический код, цвета и логотип ČSA останутся только на самолетах, в то время как в системах продажи билетов и на табло вылета рейсы будут обозначаться новым кодом.

По словам маркетолога Розали Клочковой из AMI Communications, бренд ČSA и код ОК, которым маркируются рейсы перевозчика, символизируют начало чешской коммерческой авиации и поэтому имеют большую историческую ценность. «Хотя ČSA гарантирует, что для клиентов ничего не изменится после смены бизнес-модели, когда флот будет обслуживать Smartwings, они могут воспринять этот шаг как конец эпохи, а значит, ценность бренда может снизиться», — сказала Клоучкова в интервью ČTK.

По мнению Йозефа Трейбала, директора портала по продаже билетов Letuška.cz, упадок ČSA был спровоцирован амбициозными закупками самолетов при генеральном директоре Ярославе Тврдике. ČTK ожидает его реакции. Последним, но решающим ударом по легендарному бренду ČSA стал период «ковида. В то время компания не получила от государства никакой компенсации за отмененные рейсы. «В тех государствах, которые помогали своим национальным перевозчикам в период „ковида“, знали, зачем они это делают. Сегодня от этого выигрывают не только пассажиры, но и компании, а значит, и вся экономика», — сказал Трейбал. По его словам, сильный национальный перевозчик может оказать большее давление на иностранную конкуренцию, и цены на билеты на чешском рынке будут ниже.

Авиакомпания Czech Airlines была основана в 1923 году как Чехословацкие государственные авиалинии. Авиакомпания входит в пятерку старейших авиакомпаний, которые до сих пор работают в мире. ČSA объявила об изменении своей бизнес-модели в мае этого года.
Чехия аэропорт Прага Чешские авиалинии
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
19:30
24 ОКТЯБРЯ 2024
731
ОБЩЕСТВО
КАКАЯ ПОГОДА БУДЕТ В ЧЕХИИ НА ДЛИННЫЕ ВЫХОДНЫЕ
16:30
24 ОКТЯБРЯ 2024
2540
ЭКОНОМИКА
ЧЕХИ ПОДАВЛЕНЫ. ПОЭТОМУ ОНИ ЭКОНОМЯТ КАК СУМАСШЕДШИЕ?
11:30
24 ОКТЯБРЯ 2024
1004
ОБЩЕСТВО
В ПОЛИЦИИ НЕ ХВАТАЕТ ЛЮДЕЙ. «ДАЖЕ СТАЖ НЕ ПОМОЖЕТ, ВЫ НЕ МОЖЕТЕ ПОЗВОЛИТЬ СЕБЕ ИПОТЕКУ»
22:00
23 ОКТЯБРЯ 2024
1656
ПОЛИТИКА
ЕС В ПАНИКЕ ИЗ-ЗА МИГРАНТОВ, ШЕНГЕН РАЗВАЛИТСЯ, ПРЕДСКАЗАЛ ОРБАН НА ВСТРЕЧЕ С ФИЦО И ВУЧИЧЕМ
19:30
23 ОКТЯБРЯ 2024
1084
ПОЛИТИКА
НАПРЯЖЕННАЯ БОРЬБА ЗА МОЛДОВУ МЕЖДУ ЕВРОПОЙ И РОССИЕЙ. КОММЕНТИРУЕТ ЧЕШСКИЙ ЭКСПЕРТ
18:00
23 ОКТЯБРЯ 2024
1049
ОБЩЕСТВО
ČEZ КУПИТ ДОЛЮ В ROLLS-ROYCE ЗА МИЛЛИАРДЫ
16:30
23 ОКТЯБРЯ 2024
994
ПОЛИТИКА
ANO НЕ ХОЧЕТ ВИДЕТЬ В ЕВРОКОМИССИИ ЭСТОНСКОГО ЭКС-ПРЕМЬЕРА, НЕПРИМИРИМОГО КРИТИКА РОССИИ
14:00
23 ОКТЯБРЯ 2024
2313
ОБЩЕСТВО
ЧЕТВЕРО ИНОСТРАНЦЕВ СОБРАЛИ В ГЕРМАНИИ 71 КИЛОГРАММ ГРИБОВ. ТАМОЖЕННИКИ ИЗЪЯЛИ ГРИБЫ, УНИЧТОЖИЛИ И НАЛОЖИЛИ ШТРАФ В 7 200 ЕВРО
11:30
23 ОКТЯБРЯ 2024
2586
ОБЩЕСТВО
ГОСУДАРСТВО ХОЧЕТ ЗАСТАВИТЬ ЛЮДЕЙ РАБОТАТЬ. ДЛЯ ЭТОГО ХОТЯТ СНИЗИТЬ ПОСОБИЯ НА ОПЛАТУ ОБЩЕЖИТИЙ
10:00
23 ОКТЯБРЯ 2024
932
ЭКОНОМИКА
ДОЛГ И ДЕФИЦИТ ПОД КОНТРОЛЕМ, ПОДТВЕРДИЛИ ЧЕХАМ В БРЮССЕЛЕ
08:00
23 ОКТЯБРЯ 2024
642
ПОЛИТИКА
ЕВРОПАРЛАМЕНТАРИИ ОДОБРИЛИ ВЫДЕЛЕНИЕ УКРАИНЕ КРЕДИТА НА 35 МИЛЛИАРДОВ ЕВРО ЗА СЧЕТ ЗАМОРОЖЕННЫХ РОССИЙСКИХ АКТИВОВ
22:00
22 ОКТЯБРЯ 2024
1162
ОБЩЕСТВО
ОПРОС: ПЯТАЯ ЧАСТЬ ЛЮДЕЙ В ЧЕХИИ НЕ МОЖЕТ ПОЗВОЛИТЬ СЕБЕ УВЕЛИЧИТЬ ПЛАТЕЖ ПО ИПОТЕКЕ
18:00
22 ОКТЯБРЯ 2024
681
ОБЩЕСТВО
E.ON ДЕЛАЕТ СКИДКУ НА ГАЗ ВТОРОЙ РАЗ В ЭТОМ ГОДУ
15:00
22 ОКТЯБРЯ 2024
4836
ОБЩЕСТВО
ГРЯДЕТ РЕЗКОЕ ПАДЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЕВРОПЕ. ВЫПАДЕТ СНЕГ
13:00
22 ОКТЯБРЯ 2024
1564
ОБЩЕСТВО
ЧЕШСКАЯ ПОЛИЦИЯ РАЗЫСКИВАЕТ ДВУХ ИНОСТРАНЦЕВ, КОТОРЫЕ ХОТЕЛИ ПЕРЕСЕЧЬ ГРАНИЦУ С ГЕРМАНИЕЙ. ОНИ МОГУТ БЫТЬ ВООРУЖЕНЫ