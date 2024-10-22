26 октября в Праге приземлится последний рейс «Чешских авиалиний» под кодом ОК

По словам Выскоча, за последние 15 лет ČSA значительно сократила количество и частоту своих рейсов в аэропорту. Наибольший спад в аэропорту произошел в 2012 году, когда было проведено первое крупное сокращение маршрутов ČSA из-за неблагоприятных экономических результатов, а также в 2020 году из-за пандемии ковида-19. Одним из негативных последствий, по его словам, является ограниченное количество стыковочных рейсов по всей Европе для дальних перевозчиков. По его словам, утраченное воздушное сообщение было заменено другими перевозчиками.



В начале октября ČSA изменила свою бизнес-модель. Согласно информации в коммерческом регистре, 1 октября ČSA стала управляющей компанией группы Smartwings с контрольным пакетом акций. Полеты группы будут осуществляться самой Smartwings и ее дочерними предприятиями. С воскресенья 27 октября самолеты ČSA перейдут на код QS. Исторический код, цвета и логотип ČSA останутся только на самолетах, в то время как в системах продажи билетов и на табло вылета рейсы будут обозначаться новым кодом.



По словам маркетолога Розали Клочковой из AMI Communications, бренд ČSA и код ОК, которым маркируются рейсы перевозчика, символизируют начало чешской коммерческой авиации и поэтому имеют большую историческую ценность. «Хотя ČSA гарантирует, что для клиентов ничего не изменится после смены бизнес-модели, когда флот будет обслуживать Smartwings, они могут воспринять этот шаг как конец эпохи, а значит, ценность бренда может снизиться», — сказала Клоучкова в интервью ČTK.



По мнению Йозефа Трейбала, директора портала по продаже билетов Letuška.cz, упадок ČSA был спровоцирован амбициозными закупками самолетов при генеральном директоре Ярославе Тврдике. ČTK ожидает его реакции. Последним, но решающим ударом по легендарному бренду ČSA стал период «ковида. В то время компания не получила от государства никакой компенсации за отмененные рейсы. «В тех государствах, которые помогали своим национальным перевозчикам в период „ковида“, знали, зачем они это делают. Сегодня от этого выигрывают не только пассажиры, но и компании, а значит, и вся экономика», — сказал Трейбал. По его словам, сильный национальный перевозчик может оказать большее давление на иностранную конкуренцию, и цены на билеты на чешском рынке будут ниже.



Авиакомпания Czech Airlines была основана в 1923 году как Чехословацкие государственные авиалинии. Авиакомпания входит в пятерку старейших авиакомпаний, которые до сих пор работают в мире. ČSA объявила об изменении своей бизнес-модели в мае этого года.