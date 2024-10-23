В этом году более 3 000 детей и молодых людей приехали в известный комплекс отдыха. Некоторые участники оплатили проживание, остальные получили его бесплатно в качестве награды за свои достижения или успешное участие в различных конкурсах. В этом году спустя долгое время «Артек» оказался на первых полосах СМИ из-за того, что его включили в санкционный список.



Финское общественное телевидение первым сообщило о том, как дети с Запада проводят каникулы в «Артеке». Но и российские организаторы не скрывали события. В российской социальной сети ВКонтакте почти 5 000 фотографий. RT (ранее известный как Russia Today) транслировал репортажи о лагере этого года, ориентированные на молодых людей из Германии. Фотографии также опубликовал Русский дом в Париже, пишет сайт t-online.



На одном фото изображены молодые люди с немецкими, финскими и французскими флагами. Фотография была сделана на мероприятии с Романом Романовым, главой путинской партийной программы «Единая Россия». «Я уверен, что все дети, посетившие центр „Артек“, навсегда останутся друзьями России», — сказал Романов.



На следующем снимке запечатлена группа с большим немецким флагом в музее писателя Юлиана Семенова, гостей сопровождала его дочь. В программе также встреча и интервью с космонавтом Владимиром Титовым, проведшим в космосе больше года.



Молодые люди приняли участие в круглом столе в Ливадском дворце, который служил летней резиденцией последнего российского царя Николая II и его семьи. В феврале 1945 года во дворце прошла Ялтинская конференция. Молодых людей на встрече приветствовал министр иностранных дел Сергей Лавров. Перед детьми были флаги родных стран, а организаторы назвали «Артек» столицей детской дипломатии и приняли участников в Клуб друзей России. Они должны пропагандировать «традиционные ценности российского государства» у себя на родине.



Во время пребывания дети также познакомились с российскими солдатами, воевавшими в Украине. «Детям необходимо показывать примеры патриотизма и знакомить с теми, кто рассказывает о том, что такое любовь к Родине», — заявили в фонде ветеранов. В их рядах был солдат, участвовавший вместе с войсками вагнеровцев во взятии украинского Бахмута.



«Все, кто побывал в Крыму, остались довольны поездкой. Дети происходили из семей, которым не промыла мозги западная пропаганда», — рассказал владелец турфирмы «Рус-Крим-Тур».



Российская Федерация аннексировала Крым в феврале и марте 2014 года.