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Часть линии C пражского метрополитена на этих выходных не будет работать

Новости 420on
8 ноября 2024
09:00
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Пражская транспортная компания продолжает реконструкцию потолочной плиты над вестибюлем станции метро «Флоренц» линии С. Именно поэтому поезда метро не будут ходить на участке Главный надражи-Влтавска в эти выходные. Пассажиров будут перевозить трамваи XC и 36-го маршрута.
Операции будут приостановлены с 9 ноября, когда операции начнутся, по 10 ноября, до их окончания. На время локаута в ежедневном движении будет введено в движение сменный трамвай XC по маршруту Hlavní nádraží (v Opletalově ulici) – Masarykovo nádraží – Bílá labuť – Vltavská (na předmostí Hlávkova mostu) – Strossmayerovo náměstí – Letenské náměstí – Špejchar.

Пассажиров также будет обслуживать трамвайная линия № 36 по маршруту Zvonařka – I. P. Pavlova – Karlovo náměstí – Václavské náměstí – Masarykovo nádraží – Florenc – Křižíkova – Invalidovna – Palmovka – Bulovka – Kobylisy – Vozovna Kobylisy.

От Краловки будет курсировать трамвай № 23 от остановки Bruselská через станцию ​​Nuselské schody до развязки Náměstí Bratří Synků, сообщили в транспортной компании.

Подробная информация размещена на сайте.
Чехия метро транспорт Прага
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