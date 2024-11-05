Часть линии C пражского метрополитена на этих выходных не будет работать

Новости 420on 8 ноября 2024 09:00 252

Пражская транспортная компания продолжает реконструкцию потолочной плиты над вестибюлем станции метро «Флоренц» линии С. Именно поэтому поезда метро не будут ходить на участке Главный надражи-Влтавска в эти выходные. Пассажиров будут перевозить трамваи XC и 36-го маршрута.