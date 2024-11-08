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Девушка из Моравии, замышлявшая убийство одноклассниц, получила два года

Новости и статьи
11 ноября 2024
21:00
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Девочка-подросток из Южной Моравии, которая, по словам полиции, не осуждала стрельбу на пражском философском факультете и, более того, планировала последовать за преступником, готовя убийство своих одноклассниц, была приговорена к двум годам тюремного заключения. Процесс по делу девушки в областном суде Брно проходил в закрытом режиме в связи с ее возрастом. Ее апелляция на приговор будет рассмотрена во вторник в Высоком суде в Оломоуце.
Региональный суд вынес свой приговор девушке во время каникул. Она была приговорена к двум годам тюремного заключения за то, что поддержала стрельбу, в ходе которой студент убил 14 человек в здании философского университета Карлова университета в декабре прошлого года, и за то, что хотела последовать его примеру, планировав прийти в школу и убить нескольких одноклассниц. Суд охарактеризовал это как планирование убийства.

Речь идет о студентке — девушка впервые попала в поле зрения полиции в связи с одобрением беспредела на философском факультете. Подозрения в подготовке двойного убийства ее однокурсниц появились позже в ходе расследования.

Пресс-секретарь не уточнил возраст обвиняемой, а также не указал, где девочка училась в момент подготовки преступления.

При вынесении приговора несовершеннолетним могут назначаться неполные сроки наказания, не превышающие пяти лет. Однако если преступление относится к тем, за которые взрослым грозит исключительное наказание, срок увеличивается.

«Если подросток совершил преступление, за которое Уголовный кодекс позволяет назначить исключительное наказание, и если соблюдены другие условия, ему может быть назначен срок от пяти до десяти лет», — цитирует Чешское агентство новостей.

Само слушание апелляции будет проходить в закрытом режиме в Высоком суде, но вердикт будет оглашен публично.

За поддержку убийцы — наказание
Слова поддержки в адрес убийцы появилась в социальных сетях сразу после стрельбы. Полиция сразу же заявила, что будет разбираться. Совсем недавно, в сентябре этого года, окружной суд Праги 1 приговорил 23-летнего мужчину к 250 часам общественных работ за подобные высказывания.

Криминалисты продолжают пресекать подобные высказывания спустя почти год после трагического события. В начале октября они арестовали 18-летнего студента, который, по их словам, угрожал своим одноклассникам расстрелом класса в школе в Праге 8. Он также публично заявил, что хочет получить лицензию на огнестрельное оружие, и неоднократно выражал одобрение акту расстрела в пражском университете в присутствии своих одноклассников.
убийство Карлов университет полиция преступность
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