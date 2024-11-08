Сколько будем платить за электричество и газ? Поставщики готовят новые прайс-листы

Некоторые из них планируют снизить цены на электричество и газ с нового года, а другие опубликуют новые прайс-листы до конца этого года. Призывы к быстрому исправлению ситуации, скорее всего, сыграют на руку ценовым агрегаторам, которые выступают посредниками между поставщиками и потребителями.



С января стоимость электроэнергии и газа снизится примерно для 1,5 миллиона клиентов ČEZ, имеющих бессрочный продукт. Новые клиенты увидят снижение цен раньше. «Для фиксированных продуктов мы планируем объявить очень привлекательные прайс-листы в конце этого года, так что клиенты могут рассчитывать на четвертую скидку подряд», — говорит пресс-секретарь ČEZ Алиса Горакова.



Pražská plynárenská также планирует снизить цены. «Это фиксированный годовой продукт, который будет одним из лучших на рынке на данный момент. Для газа это будет 1 000 крон за МВт-ч в рамках товарного компонента, а для электроэнергии — 2 590 крон. Предложение распространяется на всех клиентов — домохозяйства и индивидуальных предпринимателей, то есть на существующих и новых», — говорит Мирослав Вранек, пресс-секретарь Pražská plynárenská.



В этом году, однако, некоторые существующие клиенты, у которых срок действия договора не закончился или которые не планируют менять поставщика, также увидят снижение цен. «До конца года мы предоставим скидку на газ и электричество для клиентов без фиксации, то есть для тех, у кого контракт заключен на неопределенный срок», — говорит представитель innogy Павел Грохал.



Снижение цен в этом году не последнее, большинство поставщиков планируют дальнейшее снижение цен в первые месяцы 2025 года. Если зимой на энергетических рынках не произойдет ничего «плохого», эти потребители увидят дальнейшее снижение цен в первые месяцы следующего года», — добавляет Грохал.



На развитие событий повлияет то, будет ли достаточно электроэнергии и газа и будет ли мягкой зима.



«Мы довольно оптимистично смотрим на будущее развитие цен, но на данный момент было бы преждевременно однозначно говорить о дальнейшем снижении цен», — говорит Карел Ганзелка, пресс-секретарь компании Pražská energetika.



Например, ČEZ с января снизит цены на электроэнергию и газ для своего бессрочного продукта, как и поставщик Centropol.



«Текущие изменения на рынке и наша стратегия закупок дали нам возможность еще больше снизить цены для наших постоянных клиентов. Наши расценки снизились несколько раз в течение этого года и снова снизятся в начале следующего года, что принесет значительную экономию нашим клиентам», — обещает представитель E.ON Роман Шперняк. Скидки получат 700 000 домохозяйств.



Для продуктов с фиксацией для новых клиентов цена предложения может снижаться быстрее, но клиент должен заключить договор на весь период фиксации. Они будут платить столько же за мегаватт-час (МВт-ч) в течение одного-трех лет.



«Мы также корректируем цены на фиксированные продукты, где за последний календарный год цена на природный газ будет снижена на 17%, а на электроэнергию — почти на 16%. Однако многие наши клиенты с января увидят снижение цены на товарный компонент на 38%», — говорит директор по маркетингу компании Centropol Йиржи Матоушек.



Поставщик MND пока не видит возможности для дальнейшего снижения предлагаемых цен, но, по словам его пресс-секретаря Даны Дворжаковой, он, как и другие торговцы, будет корректировать цены, если это позволят рынки, в 2025 году.



«С 1 января 2025 года мы снижаем цену за МВт-ч газа и электроэнергии для более чем 150 000 клиентов в базовом и кэппированном прайс-листах. Мы планируем корректировать предложение по прейскуранту с фиксированной ценой, как мы это сделали в этом году, в зависимости от ситуации на рынке», — говорит Дворжакова.



В настоящее время цены на электроэнергию различаются на сотни крон за МВт-ч, что может составлять несколько тысяч в год. Фиксированные, или постоянные, платежи, которые клиенты платят каждый месяц, также отличаются у разных поставщиков. Например, с ČEZ клиенты платят 154 кроны с НДС в месяц, с Centropol — 108 крон в месяц, с innogy — 117 крон в месяц, с E.ON — 157 крон в месяц, с PRE — 143 кроны в месяц, с MND — 120 крон в месяц и с Pražská plynárenská — 119 крон в месяц с НДС.



Большинство поставщиков электроэнергии покупают электроэнергию наперед на так называемых форвардах, где цена ниже, чем на дневном рынке. Если цена электроэнергии на спотовом рынке в последние дни составляет около 100 евро за МВт-ч, то цена на долгосрочных рынках обычно на 10-30 евро за МВт-ч дешевле.



Краткосрочные колебания цен, такие как повышение цены на электроэнергию на бирже до 400 евро в прошлую среду, не будут отражены в прайс-листах. «Для фиксированных продуктов мы покупаем электричество и газ на весь срок фиксации. Для нефиксированных продуктов мы комбинируем долгосрочные и краткосрочные закупки», — говорит Горакова из ČEZ, добавляя, что теперь они могут предложить клиентам более выгодную цену.



Однако со следующего года регулируемая составляющая цены на электроэнергию, которая составляет около 40% от общей цены, немного увеличится. Ее размер определяется не трейдером, а Управлением по регулированию энергетики, которое объявит свое окончательное решение по ценам в конце ноября.



Согласно предварительному решению о ценообразовании, регулируемая плата по большинству тарифов должна вырасти на единицы процентов, за исключением отопления D57d, где регулируемая часть подешевеет. Однако снижение цен на электроэнергию должно компенсировать это повышение.