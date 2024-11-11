Сотни людей в Чехии сидят в тюрьме за неуплату алиментов. Скоро всё изменится

«Согласно отчету о деятельности прокуратуры за 2023 год, это преступление (невыплата алиментов) по-прежнему составляет 7% всей преступной деятельности», — говорится в поправке министерства, которая будет обсуждаться в правительстве.



Сейчас любому, кто не выполняет свои обязательства по уплате алиментов, даже по халатности, в течение более четырех месяцев грозит тюремное заключение сроком до одного года. Злостному неплательщику грозит до двух лет, а лицу, которое подвергает управомоченное лицо опасности чрезвычайной ситуации, не выплачивая алименты, — три года.



Приостановлено действие водительских прав



В прошлом году за неуплату алиментов в Чехии были осуждены 3 849 человек, из них 485 отбывают наказание в тюрьме. Подавляющее большинство — 2 708 человек — были освобождены условно-досрочно, но некоторые получили штрафы, домашний арест или общественные работы. В 40 случаях наказание было отменено.



«Необходимо подчеркнуть, что, находясь в тюрьме, подавляющее большинство осужденных теряют возможность заработка и только увеличивают свою задолженность по алиментам. Для хронических неплательщиков даже неоднократные уголовные санкции не действуют», — написали о поправке в министерстве.



По мнению министерства, споры по алиментам должны быть переведены с уголовного уровня на гражданско-административный или административный уровень. Должникам обычно грозили только лишением водительских прав. В этом же году увеличилось и количество исполнительных производств, возбужденных по взысканию алиментов. «В 2023 году было зарегистрировано 4 750 производств», — сообщили в Исполнительной палате.



Тюремное заключение только в самых серьезных случаях



Министерство предлагает криминализировать только случаи, когда уполномоченное лицо подвергается опасности возникновения чрезвычайной ситуации из-за пренебрежения алиментными обязательствами.



«При этом предлагается декриминализировать это преступление, когда преступнику будет назначено наказание не в нынешних пределах от шести месяцев до трех лет, а можно будет назначить ему максимальное наказание в размере одного года», добавили в ведомстве.



Правительство готовится обсудить поправки. Комментарии к нему добавили не только некоторые министерства, но и комиссар по правам человека Клара Шимачкова Лауренчикова. По ее словам, неплательщики должны получать штрафы или общественные работы. Однако тюрьма не нужна.



«Тюремная система очень дорогая по сравнению с социальной опасностью преступников, такой как невыплата алиментов», — сказала она.



Изменение также получило поддержку в организации, которая помогает родителям-одиночкам. Говорят, что тюремное заключение неэффективно. «В подавляющем большинстве случаев задолженность по алиментам увеличивается, потому что большинство заключенных во время отбывания наказания не работают, а если кто-то трудоустроен, то на алименты в конечной сумме практически ничего не остается», — сказала Дана Павлоускова, директор Клуба матерей-одиночек.