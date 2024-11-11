Радикальное феминистское движение 4B — почему к нему присоединяются девушки из Азии, США и Европы

В ответ на результаты выборов некоторые женщины расторгли отношения с мужчинами и призывают других женщин по всей стране присоединиться к ним. Поддержку в их адрес выражают и многие европейки. Гнев вызван в первую очередь тем, что избранный президент Трамп в прошлом неоднократно обвинялся в сексуальных проступках, в том числе в одном случае, который всплыл всего за две недели до выборов 2024 года, сообщает сайт The 19th News. Тем не менее, он все равно был избран.



Еще одним значительным источником недовольства является участие Трампа в отмене решения суда Roe v. Wade, которое позволило ряду штатов ввести запрет на аборты. До отмены решения суда аборты были разрешены до 25-й недели беременности. Это давнее постановление было отменено консервативными судьями Верховного суда, назначенными Трампом.





В дни после выборов интерес к движению «4В» резко возрос, увеличилось количество поисковых запросов в Google, а в социальных сетях стало появляться все больше видеороликов. Огромный интерес к «4B» в поисковых запросах говорит о том, что многие молодые женщины изучают и продвигают эту идею после выборов.



«Дамы, мы должны начать думать о движении 4B, как женщины в Южной Корее, и дать Америке столкнуться с серьезным падением рождаемости», — говорится в сообщении в сети X, набравшем более 470 000 лайков. «Мы не можем позволить мужчинам оставить за собой последнее слово, мы должны дать им отпор», — такой пост был добавлен в сеть в день избрания Трампа президентом.



Идеи «Движения 4В» начинают находить отклик в США и все чаще звучат в других уголках мира. Основные принципы движения совпадают с более широкой феминистской критикой патриархата и капитализма, которая усилилась в ответ на такие политические события, как риторика Трампа и дебаты о репродуктивных правах.



«Во время своей предвыборной кампании Трамп явно обращался к молодым избирателям-мужчинам», — говорит Сунён Парк, доцент кафедры восточноазиатских языков и культур и гендерных исследований.



«Тем временем американские женщины видят, как молодые мужчины голосуют за этого консервативного кандидата, который угрожает их телесной автономии», — добавила она. Именно потому, что их сверстники-мужчины делают такой выбор, некоторые американские женщины в возрасте от 20 лет решили прекратить отношения с ними и узнать больше о том, как они могут повлиять на изменения в американской политике с помощью движения.





Эбби К., 27-летняя женщина из Флориды, недавно рассталась со своим парнем из-за его пренебрежительных комментариев о сексуальных домогательствах Трампа в прошлом. Когда она опубликовала видео о своем решении присоединиться к движению 4B, мужчины стали угрожать ей смертью из-за этой новости и делать ненавистные комментарии по поводу ее внешности. «Это не очень-то вдохновляет вас снова регистрироваться на сайте знакомств», — сказала она.



«Пришло время отказать мужчинам в доступе к нашим телам», — говорится в другом вирусном посте. «Эти выборы сейчас как никогда доказывают, что они нас ненавидят и гордятся этим. Не поощряйте их».



Что такое движение 4B и кто за ним стоит?

Движение возникло в 2015 году в Южной Корее в ответ на вопиющее гендерное неравенство в стране. 4B — это четыре корейских слова: bihon, bichulsan, biyeonae и bisekseu, что в переводе означает «нет гетеросексуальным бракам», «нет родам», «нет свиданиям» и «нет сексу с мужчинами».



Таким образом группа женщин протестует против растущего насилия, системной дискриминации и неравенства, что также затрудняет принятие условий для вступления в брак или рождения ребенка. Корея имеет долгую и жестокую историю, в течение которой женщины часто становились жертвами нападений и насилия. В качестве примера можно привести события, происходившие до и во время Второй мировой войны, когда кореянки служили так называемыми «женщинами для утех» для японских солдат, которые их насиловали.



Кроме того, женщины в Южной Корее уже давно сталкиваются со значительным гендерным разрывом в оплате труда или различными формами преследования.



«Многие из нас теперь окажутся в одной лодке и будут иметь дело с угнетающими и жестокими институтами», — говорит Джу Ху Джуди Хан, доцент кафедры гендерных исследований Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. «И мы понимаем и поддерживаем друг друга», — добавляет она, имея в виду итоги выборов.



Выборы, которые вызвали дискуссию о феминизме

«У меня есть средства, чтобы содержать себя без брака, и я планирую завести ребенка самостоятельно», — говорит другая участница опроса, Эшли. Она добавляет, что отделилась от мужчин не из мести, а просто хочет поставить себя на первое место.



«Если вы достаточно сильно давите на людей, они уходят. Как это повлияет на политику? Посмотрим, но я думаю, что то, чего хотят женщины, уже нельзя игнорировать. Женщины наконец-то начинают принимать собственные решения», — говорит она.



Одинокие женщины присоединяются к движению, а те, кто замужем или имеет детей, планируют протестовать другими способами. Хан прогнозирует, что со временем интерес американцев к движению 4B, скорее всего, ослабнет. Но она также надеется, что нынешние дебаты помогут женщинам понять, что они не одиноки в своей борьбе за репродуктивную справедливость и гендерное равенство.