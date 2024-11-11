Правительство Чехии поддержало запрет на продажу энергетических напитков детям

«Например, сегодня в Чехии нет определенного термина для энергетического напитка», — сказал министр.



Он хочет найти для этого законодательные, а также материально-технические меры. «Однако мы можем пойти другим путем и сосредоточиться на вредных веществах и их содержании не только в напитках, но и в других видах продуктов питания», — добавил он.



Выборный хочет провести дебаты на экспертном уровне между Министерством сельского хозяйства и Министерством здравоохранения, а также с авторами предложения. Он хотел бы включить решение в законопроект во втором чтении в Палате депутатов.



«Это имеет европейский контекст, скажем так, потому что большинство этих напитков импортируется, и в этом случае, в отличие от алкоголя или табака, у нас нет европейской гармонизации этих правил», — сказал Выборный.



Депутаты от всех парламентских партий говорят, что в Чехии существует проблема рискованного потребления энергетических напитков. «Заболеваемость болезнями, связанными с чрезмерным потреблением подслащенных напитков, в Чехии высока и имеет тенденцию к росту, даже среди детского населения», — говорится в их пояснительной записке. В частности, авторы поправки упомянули о риске избыточного веса или ожирения, высоком кровяном давлении, чрезмерном кариесе, депрессии, нервозности, тревожности и нарушениях сна.



Энергетические напитки вообще нельзя будет продавать в медицинских учреждениях, школах и учебных заведениях, детских учреждениях и на мероприятиях для детей до 15 лет. Министерство здравоохранения может издать постановление, определяющее требования к составу, маркировке и внешнему виду упаковки энергетических напитков. Реклама этих напитков не должна быть направлена на детей, не должна поощрять их неумеренное потребление или создавать впечатление, что их употребление способствует социальному успеху, решению личных проблем или обладает лечебным эффектом.



Ассоциация производителей безалкогольных напитков (SDMA) открыта к дебатам по поводу осмысленного регулирования продажи энергетических напитков детям. Однако она считает непродуманным принятое сегодня правительством предложение запретить продажу и подачу этих напитков лицам моложе 15 лет. Вероника Якубцова, исполнительный директор SVNN, рассказала об этом в интервью ČTK. По ее словам, просвещение поможет больше, чем регулирование. Однако если депутаты хотят ввести определенные ограничения, SVNN просит производителей принять участие в разработке закона.



SVNN объединяет производителей, которые не ориентируют свою продукцию на молодежь, ответил президент SVNN Михал Диттерт в пресс-релизе. «Некомпетентный законопроект, подготовленный группой депутатов без обсуждения с ритейлерами и производителями, не только не решит ситуацию, но и создаст серьезные проблемы. Одна из них — криминализация энергетических напитков из-за того, что депутаты хотят определить их как вещество, вызывающее зависимость. Вторая проблема заключается в том, что определение энергетического напитка будет определяться чиновником на основании указа. С нашей точки зрения, это создает высокий коррупционный и коммерческий риск, потому что почти все, что угодно, может быть обозначено как энергетический напиток», — сказал он.



Еще одна проблема, по словам президента профсоюза, заключается в том, что энергетические напитки во многих случаях будут поставлены в один ряд с алкогольными напитками. Запрет на продажу в школах не несет в себе ничего нового. Но в то же время это предложение совершенно бессмысленно ограничивает свободу предпринимательства, фактически запрещая продажу в торговых автоматах или больницах, добавил он.



Семь производителей энергетических напитков являются членами SVNN, а именно Big Shock, Coca-Cola, Kofola, Maspex, Pfanner, Red Bull и Zon. Однако энергетические напитки также продаются под частными марками в сетях супермаркетов.