Больше штрафов, меньше тюремных сроков. Как изменится Уголовный кодекс

Чешские тюрьмы уже давно работают на пределе своих возможностей. В конце октября, по данным Тюремной службы, в них содержалось 19 606 человек при общей вместимости 20 387. Таким образом, уровень заполняемости превышает 96 процентов.



А некоторые тюрьмы, например, в Зноймо, заполнены даже более чем на 115 процентов. Эксперты говорят, что поправка способна сократить численность заключенных на 10-15 процентов.



Документ, одобренный правительством в среду, призван помочь разрешить ситуацию, введя более частое назначение финансовых или альтернативных наказаний и сократив уголовную репрессию в целом.



В частности, например, люди часто попадают за решетку за уклонение от уплаты алиментов, что еще больше снижает их платежеспособность.



Теперь документ ожидает обсуждения в парламенте.



Повторные кражи приводят к конфискации имущества



Надежная поправка предлагает смягчить наказание за повторную кражу с нынешнего диапазона «наказывается лишением свободы на срок от шести месяцев до трех лет» до более мягкого определения — максимум два года тюрьмы, а также возможность наказывать виновного конфискацией имущества или запретом на деятельность.



Яна Смиггельс Кавкова, председатель комитета Ассоциации тюремных организаций, оценила это изменение как самое значительное облегчение.



«Это специальное преступление для повторных краж, чего нет в других преступлениях, это вообще странно. И на практике это означает, что даже если судья захочет, он не сможет опуститься ниже минимальной установленной ставки», — объясняет он. В среднем, по ее словам, повторная кража влечет за собой тюремное заключение сроком на один год.



«И неважно, что именно человек украл, так что это не имеет смысла», — отмечает Смиггельс Кавкова.



Более мягкое наказание за мошенничество с недвижимостью



В поправке содержится предложение о том, чтобы за имущественные и экономические преступления также назначался домашний арест, условное наказание или общественные работы. Это позволит отказаться от того, что размер наказания устанавливается в зависимости от суммы ущерба.



«Ущерб, безусловно, является одним из критериев, влияющих на оценку вредоносности того или иного преступного деяния. Однако сомнительно, что причинение крупного ущерба всегда должно оправдывать назначение безусловного тюремного заключения», — говорится в пояснительной записке к поправке.



«Я думаю, что это не обсуждается и может вызвать обоснованное недоверие у граждан, что мелкие преступления наказываются достаточно сурово, а за крупные имущественные махинации ставки будут ниже», — рассказала Яна Смиггельс Кавкова о том, как именно эта рассматриваемая поправка вызывает споры у экспертов.



Более частые штрафы для молодых людей



В настоящее время при наложении штрафов на несовершеннолетних необходимо исходить из того, имеют ли они доходное занятие или позволяют ли им это сделать их финансовые обстоятельства.



«При определении вида и размера наказания суд обязан учитывать не только характер и тяжесть совершенного преступления, личные, семейные, имущественные и иные обстоятельства преступника, его прежний образ жизни и возможность его исправления, но и то, что преступник получил или стремился получить материальную выгоду, и, если имущественное или личное положение преступника не исключает этого, назначить одно из наказаний, которое повлияет на его имущество», — говорится в пояснительной записке.



Однако новый подход к финансовым штрафам должен быть более свободным, и предлагается налагать их везде, где это кажется «целесообразным».



В принципе,финансовые штрафы могут быть наложены за любое правонарушение. Однако в случае серьезных преступлений, включая изнасилование, их нельзя применять в качестве единственного наказания.



Снижение наказания за поддержку терроризма



Поправка также направлена на пересмотр серьезности некоторых преступлений. Помимо пренебрежения содержанием, упомянутого во введении к статье, она также направлена на смягчение наказаний, например, за одобрение терроризма.



В частности, в пояснительной записке упоминается «одобрение этого преступления и восхваление его исполнителя, если это происходит через общедоступную компьютерную сеть, когда они установлены за высказывания в социальных сетях, которые в реальности не способны подстрекать к совершению террористических преступлений».



Далее в документах, включая процедуру комментирования, говорится о комментариях, которые скорее глупы, чем опасны.



В настоящее время за такое поведение предусмотрено большое наказание — от пяти до пятнадцати лет. Новый предлагаемый срок — от двух до девяти лет.



Далее в пояснительной записке поясняется, что практика на сегодняшний день такова, что признаки и обстоятельства совершения этих деяний идентичны. «Когда это были случайные вклады людей, а также образ жизни самих преступников, когда они не являются лицами, активно участвующими в террористических движениях». Таким образом, можно резюмировать, что существующий уровень наказания не всегда адекватен типичной степени общественной вредности вышеописанной преступной деятельности«, — говорится в обосновании.



Смягчение правил выращивания и хранения каннабиса



Наказания для лиц, самостоятельно распространяющих каннабис и аналогичные «легкие наркотики», также будут смягчены, равно как и наказания за незаконное изготовление и иное отчуждение наркотиков в пользу другого лица.



«В связи с изменением общественного мнения о вредности употребления марихуаны в рекреационных целях взрослыми, предлагается также сместить саму границу между уголовным преступлением и проступком и полностью легализовать часть такого самовыращивания», — поясняется в пояснительной записке.

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Поправка также хочет расширить спектр наказаний для физических лиц. Например, можно будет запретить им выполнять государственные контракты или участвовать в государственных тендерах, а также наказывать их запретом на получение субсидий и дотаций. Эти виды наказаний могут быть применены только к юридическим лицам.



Ужесточение борьбы с новыми угрозами



Однако поправки также направлены на борьбу с деяниями, за которые теперь сложнее наказать. Например, вводится новый состав преступления — действия в интересах иностранной державы на территории Чешской Республики с намерением угрожать или нанести ущерб конституционному строю, суверенитету, территориальной целостности, обороне или безопасности Чешской Республики.



Авторы поправки также хотят лучше наказывать так называемую неконсенсуальную порнографию — производство порнографии с использованием технологий deepfake.