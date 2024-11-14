Премьер Чехии: «Дайте мне еще четыре года, и у вас будут зарплаты, как в Германии»

«Четырех лет недостаточно, мне нужно восемь лет, тогда у нас будут зарплаты как в Германии, лучшие университеты и компании. Мы больше не будем сборочным заводом», — сказал Фиала в интервью Чешскому телевидению.



По данным Евростата, средняя годовая зарплата брутто в Германии в прошлом году составила более 50 000 евро, или более 1 200 000 чешских крон в месяц. В Чешской Республике она была меньше в два раза и значительно ниже среднеевропейского уровня.



Если слова премьер-министра сбудутся, то через пять лет брутто-зарплата чехов должна увеличиться более чем в два раза по сравнению с сегодняшним днем. Это при условии, что они не вырастут в Германии или Австрии, где они еще выше. Средняя номинальная зарплата в Чехии во втором квартале этого года выросла на 6,5 % в годовом исчислении и составила 45 854 чешских крон.



По словам Фиалы, кабинет справился с волной беженцев из Украины, не вызвав социальной напряженности, избавил Чехию от энергетической зависимости от России, объявил тендер на достройку Дукованы и инвестирует больше всех в истории.



Он признал, что совершает ошибки. «Я не супермен, но если я решил говорить людям правду, то, наверное, я супермен, даже если у них есть свои слабости», — отметил премьер-министр. Он добавил, что не закрывает глаза на то, что все дорожает и людям приходится труднее, но все изменится к лучшему, потому что реальные зарплаты вырастут в следующем году.



Согласно опросу, проведенному компанией Kantar для Чешского телевидения, только 2% людей оценивают политическую ситуацию в Чехии как очень хорошую, 19% считают ее скорее хорошей, а 40% и 37% считают ее скорее плохой и очень плохой, соответственно.



Советник президента: я бы не подписал бюджет



Правительство может оказаться в затруднительном положении, поскольку существует риск, что президент Петр Фиала не подпишет государственный бюджет на следующий год. Советник президента, экономист Давид Марек, заявил Чешскому телевидению, что он не рекомендовал бы Павлу подписывать его. Но Фиала считает, что он объяснит главе государства, что бюджет составлен ответственно.



Марек сказал, что бюджет не заслуживает полного доверия. «Если в государственном бюджете остались статьи, которые довольно значительны по объему и до сих пор не решены, то мне трудно поставить под ними свою подпись», — сказал Марек, который является членом правительственного Национального экономического совета (НЭС).



«Я не рассчитываю на то, что он не подпишет его, и я постараюсь поговорить с президентом, потому что бюджет составлен ответственно», — ответил Фиала в эфире телеканала ČT. Однако он признал, что финансирование возобновляемых источников энергии не совсем понятно.



«Я признаю, что есть одна вещь, которую необходимо решить, и это возобновляемые источники», — сказал Фиала. «Либо мы регулируем их законодательно, либо нам придется платить за них в течение года», — добавил он.



В следующем году правительство хочет выделить на возобновляемые источники энергии 8,5 миллиарда чешских крон, столько же, сколько и в этом году. Но министерство промышленности и торговли подсчитало, что потребуется 31,2 миллиарда крон.



Изначально правительство планировало дефицит в 230 миллиардов крон, но из-за недавних разрушительных наводнений решило увеличить его до 241 миллиарда крон, чтобы покрыть ущерб. По сравнению с бюджетом этого года он меньше на 41 миллиард. Бюджет будет обсуждаться в Палате депутатов на следующей неделе.