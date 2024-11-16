Число агрессоров в чешских центрах занятости растет. Бюро труда будут сотрудничать с полицией

Бюро по трудоустройству в Чехии сталкиваются с участившимися случаями нападения на своих сотрудников. В ответ на это они усиливают меры безопасности в сотрудничестве с полицией. В этом году Чешское бюро труда (ÚP ČR) зарегистрировало 689 словесных и физических нападений на сотрудников своих отделений. Из них 92 — только в октябре, что на 84% больше, чем в прошлом году.



«Недопонимание и неодобрение льгот — это, как правило, две наиболее распространенные причины нападения на наших сотрудников», — сказал Даниэль Криштоф, генеральный директор Чешского бюро труда. Он добавил, что растет число не только словесных, но и физических нападений. Угрозы смерти или сексуальные намеки не являются исключением.



В связи со сложившейся ситуацией все отделения бюро будут задействованы в централизованной системе защиты, которая включает в себя установку тревожных кнопок и прямую связь с оперативными центрами полиции. Такое сотрудничество позволит быстро принять меры в случае угрозы безопасности сотрудников и имущества Управления.



«Благодаря тому, что филиалы Бюро труда будут подключены к нашей системе, мы сможем быстро реагировать на возможное проникновение в помещения», — добавил президент полиции Мартин Вондрашек.

Кроме того, в филиалах устанавливаются защитные стекла и ведется подготовка к внедрению системы отзыва удостоверений личности, что повысит прозрачность и безопасность при приеме клиентов. Нововведением также станет психологическая служба для офисных работников.



Число нападений растет



Рост числа нападений на сотрудников бюро наблюдается уже давно. В прошлом году за весь год было зарегистрировано чуть менее 800 инцидентов, тогда как годом ранее их было 621. В 2021 году было зарегистрировано 565 нападений.



Три года назад в одном из пражских отделений произошел трагический инцидент, когда злоумышленник выстрелил в сотрудницу, которая позже скончалась в больнице. Мужчина был приговорен к пожизненному заключению. В октябре этого года работница в Брно подверглась физическому нападению со стороны клиентки после отказа в ее просьбе, что привело к серьезным травмам и потере трудоспособности.



В связи с этими событиями Бюро по трудоустройству приступило к реализации долгосрочной программы систематического повышения безопасности. «Более 90% сотрудников Бюро труда — женщины. Они работают в крупнейшей организации по оказанию помощи в нашей стране, они опытные профессионалы, и недопустимо, чтобы кто-то угрожал им на работе», — подчеркнул Кристоф. Другой большой проблемой является то, что, особенно в небольших городах, женщины-чиновники подвергаются словесным нападкам за пределами рабочего места.



По словам психолога ÚP Клары Карковой, словесные нападки и угрозы — как на рабочем месте, так и за его пределами — зачастую имеют более серьезные последствия, чем физические нападения. «Длительный психологический дискомфорт постепенно накапливается в человеке и может привести к проблемам со здоровьем. Мы, психологи Центра занятости, отвечающие за заботу о сотрудниках, стараемся быть как можно ближе к нашим коллегам», — говорит Карникова.



С мая этого года полиция также постепенно обучает работников бюро по трудоустройству. По словам президента полиции Мартина Вондрашека, базовые знания правил безопасности зачастую важнее, чем просто технические меры.



Бюро по трудоустройству также планирует закрыть 83 небольших филиала, что объясняется рационализацией сети и возможностью сосредоточить меры безопасности в более крупных и лучше защищенных рабочих местах.