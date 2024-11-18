В Чехии преступная группа, управляющая таксистами, украла у государства 121 миллион крон

Задержанные управляли несколькими компаниями, через которые нанимали различных водителей. Участники ОПГ выплачивали вознаграждение таксистам, однако полученные от клиентов деньги оставляли себе и не платили налоги. Чаще всего такси этих компаний ездили по Праге, но они действовали и в других частях страны. Полиция не назвала названия таксомоторных компаний. С января 2020 года по март 2024 года они ограбили государство по НДС более чем на 121 миллион крон.





«В начале ноября прошел совместный обыск следователей и таможенников. За этим последовали аресты лиц и обыски домов, в ходе которых были изъяты автомобили, средства на счетах и ​​наличные. Также были изъяты драгоценности и недвижимость. Некоторые подозрительные вложения обвиняемых в золото или другие драгоценные металлы требовали использования металлодетекторов при обыске», — заявил представитель южночешской полиции Иржи Мацнер.





Помимо полицейских и таможенников, делом занимались и люди из Главного финансового управления. В ходе обысков полиция конфисковала имущество и деньги на общую сумму 30 миллионов крон.





Мацнер сказал, что это первый случай такого рода. «Однако нельзя исключать, что по мере продолжения расследования обвинений будет еще больше», — сказал он.