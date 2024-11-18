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В Чехии преступная группа, управляющая таксистами, украла у государства 121 миллион крон

Новости 420on
20 ноября 2024
09:00
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Южночешские полицейские и таможенники арестовали и предъявили обвинение группе из четырех мужчин из Праги, которые, по их словам, не платили налоги на прибыль от работы служб такси по всей стране. По оценкам криминалистов, за четыре года ОПГ украла у государства 121 миллион крон. Двое обвиняемых находятся под стражей. Им грозит до 10 лет лишения свободы за преступление, связанное с уменьшением налогов, сборов и аналогичных обязательных платежей.
Задержанные управляли несколькими компаниями, через которые нанимали различных водителей. Участники ОПГ выплачивали вознаграждение таксистам, однако полученные от клиентов деньги оставляли себе и не платили налоги. Чаще всего такси этих компаний ездили по Праге, но они действовали и в других частях страны. Полиция не назвала названия таксомоторных компаний. С января 2020 года по март 2024 года они ограбили государство по НДС более чем на 121 миллион крон.

«В начале ноября прошел совместный обыск следователей и таможенников. За этим последовали аресты лиц и обыски домов, в ходе которых были изъяты автомобили, средства на счетах и ​​наличные. Также были изъяты драгоценности и недвижимость. Некоторые подозрительные вложения обвиняемых в золото или другие драгоценные металлы требовали использования металлодетекторов при обыске», — заявил представитель южночешской полиции Иржи Мацнер.

Помимо полицейских и таможенников, делом занимались и люди из Главного финансового управления. В ходе обысков полиция конфисковала имущество и деньги на общую сумму 30 миллионов крон.

Мацнер сказал, что это первый случай такого рода. «Однако нельзя исключать, что по мере продолжения расследования обвинений будет еще больше», — сказал он.
такси преступность налоги полиция Чехия
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