«Я ждала когда этот пузырь лопнет» — журналисту Seznam Zprávy удалось поговорить с адвокатом, которая украла у клиентов 153 миллиона крон

Seznam Zprávy удалось поговорить с Ханой Суковой, главной героиней огромного скандала, связанного с растратой денег, внесенных на адвокатский депозит (эскроу-счет). Из-за ее дела Палата депутатов обсудит ужесточение закона.Это Хана Сукова, главная героиня крупнейшего адвокатского скандала последних лет. Сама она призналась, что обманула клиентов на 153 миллиона крон, которые они накопили для нее при продаже или покупке домов или квартир, думая, что их деньги в безопасности на хранении у опытного и солидного юриста.В связи с делом Ханы Суковой на этой неделе депутаты обсудят ужесточение условий счетов эскроу. Это есть система, при которой люди доверяют миллионы юристам при сделках с недвижимостью, пока кадастр не зарегистрирует нового владельца недвижимости.Хана Сукова избегала журналистов во время трехлетнего судебного преследования за растрату. Репортеру Seznam Zprávy удалось найти ее в жилом комплексе в пражском районе Глоубетин, куда она недавно переехала на съемную квартиру.«Я в полной ж... У меня есть только пенсия, но на эти деньги не прожить, — сказала 75-летняя бывшая юристка перед своим домом во вторник утром.Она утверждает, что из 153 миллионов у нее не осталось ни одной кроны.Сукова говорит, что все началось примерно двадцать лет назад, когда ей предложили расстаться со своими нынешними клиентами и попробовать себя в роли администратора по банкротству. Это означает, что суд назначает лицо для продажи активов компании-банкрота и справедливого распределения кредиторов.Но, по словам Суковой, оказалось, что в компаниях, чьи банкротства выпали на ее долю, работы было много, а активов нет. Поскольку у нее заканчивались деньги, к которым она привыкла как юрист, она начала брать взаймы.«Так я оказалась без средств, обе дочери учатся в школе. Вам нужно около 150 или 200 тысяч в месяц. У вас их нет, а через три месяца это уже почти миллион. Дальше это уже как лавина», — говорит Сукова.Одновременно она вернулась к адвокатской деятельности и начала сотрудничество с агентствами недвижимости, которые подбирали ей клиентов для оформления договоров. А еще именно для внесения денег на эскроу.Хана Сукова призналась в растрате вскоре после ареста. В интервью репортеру она рассказала более подробную информацию.Она якобы взяла взаймы у нескольких человек, которым предложила денежное вознаграждение. «Одному коллеге-юристу платили 300 тысяч в месяц. Второму 250 тысяч», — подсчитывает Сукова.И чтобы иметь возможность выплатить эти фиктивные доходы, она взяла деньги клиента с эскроу счета. Ежемесячно она снимала с депозитов, то есть с денег клиентов, 1,7 миллиона, которые в свою очередь дополняла из вновь принятых депозитов.«И вы находитесь на этих цифрах. Я всегда думала про себя: Боже мой, когда этот пузырь лопнет», — объясняет Сукова, как ущерб за эти годы достиг более 150 миллионов.Этот классический самолет рухнул на землю после начала войны на Украине в 2022 году, когда рынок недвижимости на некоторое время замер. Клиенты хотели вернуть свои деньги, у Ханы Суковой их не было, да и взять было негде — новых сделок с недвижимостью не предстояло.Как показали протоколы допроса, обвиняемая Сукова отказалась сообщить полиции, у кого она занимала деньги.Финансово-аналитическое управление обратило внимание на подозрительные операции адвоката Суковой еще в 2017 году. Но их никто особо не исследовал.Кроме того, как показал анализ счетов, с 2017 года до своего ареста в сентябре 2022 года Сукова постепенно сняла с эскроу-счетов в общей сложности более 160 миллионов крон наличными. Узнать, куда попали деньги, невозможно. Есть только версия Суковой, что она использовала их для погашения предполагаемых кредитов. А вот кредиты, о которых — кроме нее — больше никто ничего не знает.Поправка к Закону об адвокатах, которая ожидает окончательного рассмотрения Палатой представителей, среди прочего запрещает снятие наличных. Даже для того, чтобы адвокат отправил вверенные деньги куда-то еще, прежде чем договориться с клиентом. Он также создает фонд при Чешской коллегии адвокатов, из которого можно будет возместить ущерб клиентам.Несколько лет назад Коллегия адвокатов провела две проверки Суковой и ни разу не выявила неправомерных действий, несмотря на то, что у нее была информация от полиции и Управления финансового анализа о том, что адвокат проводил подозрительные операции.Однако клиенты Сука возражают, что инспекторы палаты тогда небрежно провели проверку. Именно поэтому в этом году против палаты возбудили уголовное дело.Ограбленные люди уже давно жалуются на то, что Сукова ни разу не извинилась, не попыталась с ними связаться и проявить хоть малейшее раскаяние. «Я писала им письма. Но тебя берут под стражу, и на этом все», — говорит Сукова. Но она уже больше года находится на свободе, а до сих пор не извинилась перед людьми.Как показало полицейское расследование, у бывшего адвоката нет имущества, продав который люди могли бы вернуть часть денег.Однако отремонтированный дом в Крконошах принадлежит ее дочери Павле Марешовой, которая работала помощником юриста в юридической фирме и также является фигурантом этого дела. Полиция арестовала недвижимость как доходы, полученные преступным путем.