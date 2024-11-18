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Платежи за газ могут увеличиться на 2 000 крон с января

Новости 420on
20 ноября 2024
11:30
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Вы обогреваете газом, греете воду и готовите на нем? Тогда в следующем году вы будете платить значительно больше по своим счетам, особенно в некоторых частях Чешской Республики. Это следует из предложения по изменениям регулируемой части цены на газ, представленного Управлением регулирования энергетики. В нем увеличивается плата за газораспределение и фиксированный ежемесячный платеж.
Повышение больше всего коснется тех, кто потребляет много газа. Домохозяйство в семейном доме с типичным годовым потреблением 3 000 кубических метров в Праге или Южной Чехии будет платить дополнительно более 2 000 крон в год.

В других частях страны в зоне распространения GasNet, за исключением Pražská plynárenská и E.ON,  повышение цен будет примерно вполовину меньше.

За распределение придется платить на 8-15% больше, аналогичное увеличение запланировано и по постоянным ежемесячным выплатам.

При более низком потреблении рост будет более умеренным. Например, семья, которая готовит и нагревает воду на газе и потребляет 1 800 кубометров газа в год, с января будет платить дополнительно 1 500 крон в год и примерно половину от этой суммы в зоне распространения GasNet.

А люди, которые только готовят на газе, будут платить GasNet примерно на 160 крон больше в год, а в Праге и на юге Чехии — на 330 и 255 крон больше соответственно.

«В случае с газом вырастет и распределительная составляющая, и фиксированная. Рост также значительно превысит инфляцию», — подтвердил энергетический аналитик Ušetřeno.cz Томаш Врняк.

По его словам, средний рост цен в разных домохозяйствах с разным потреблением достигнет около 400 крон в год. «Газ для всех станет дороже примерно на десятую часть», — подытожил аналитик Kalkúlátor.cz Лукаш Каньок.

В основном это коснется фиксаций

Повышение цены в полной мере коснется всех, у кого фиксированная цена, потому что за сам газ они будут платить столько же, а их платежи за регулируемую составляющую цены увеличатся.

Потребители, заключившие договор поставки сейчас, в следующем году будут платить меньше по сравнению с ценами начала этого года, даже если принять во внимание рост цен на регулируемую часть. И все потому, что цены на сам газ у поставщиков дешевле, чем в начале года. Однако увеличение выплат по распределению и постоянных ежемесячных выплат сократит их сбережения.

«Вопрос в том, с каким периодом мы будем сравнивать. Регулируемые платежи меняются в начале января, поэтому можно сравнить с платежами за газ с января этого года. И они будут ниже со следующего января, потому что цена на сам газ с тех пор значительно упала», — сказал аналитик ENA Йиржи Гавор.

В то же время Йиржи Тылечек из XTB отметил, что дальнейшее развитие цен на газ является неопределенным. «Месячный и годовой газовый контракт в Нидерландах в настоящее время находится на годовом максимуме. В то же время я понимаю, что некоторые дистрибьюторы все еще снижают цены с начала следующего года. Однако, на мой взгляд, это последние отголоски снижения цен со стороны крупных игроков, которые в прошлом не были очень гибкими в этом отношении», — отметил Тылечек.

По его словам, в первой половине следующего года мы можем достичь ситуации, когда некоторые компании снова начнут повышать цены.

«Это будет зависеть от течения зимы, а также, например, от того, продолжит ли российский газ поступать в Центральную Европу. Плюс, конечно, важное значение будет иметь развитие спроса, которое будет идти рука об руку с экономическим развитием в регионе Центральной Европы», — добавил он.

По его словам, сейчас благоприятное время для фиксации цен. «Можно представить сценарий, при котором цены на энергоносители упадут, например, с окончанием войны в Украине и быстрым возвращением российских энергоносителей в Европу, но мы, скорее всего, увидим стагнацию на более высоких уровнях или постепенный рост. За счет более низких цен на фиксы по сравнению с контрактами на неопределенный срок фиксация должна окупиться», — добавил он.

Рост цен из-за перебоев в транзите

Рост цен на газораспределение обусловлен тем, что через Чехию за границу газ почти не идет, а за работу системы нужно платить.

«Внутренняя транспортная система в большей степени служит для обеспечения поставок отечественным потребителям. Без функциональности этой критически важной инфраструктуры поставки газа этим потребителям вообще не могут быть осуществлены», — заявил Михал Кеборт, представитель Управления регулирования энергетики.

По словам Гавора, стоимость единицы транспортируемого газа при этом выше и должна рассчитываться на такое же количество клиентов.
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