Чешские СМИ: в Литве грузовой самолет DHL упал на жилой дом
25 ноября 2024
08:30
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Грузовой самолет DHL из Лейпцига разбился недалеко от аэропорта Вильнюса в понедельник утром. Он врезался в жилой дом, как минимум один человек погиб.
По данным полиции, сообщение о происшествии поступило в 5:31, в самолете находились четыре человека: два пилота и двое сотрудников компании, сообщает агентство Delfi.
По данным пожарных, самолет врезался в двухэтажный жилой дом. «Один пилот был извлечен медиками и пришел в сознание. Сообщается, что двое пострадавших доставлены в больницу, один человек скончался», — сообщили в агентстве.
По данным полиции, пожар начался в двухэтажном жилом доме с четырьмя квартирами. В доме проживают три семьи. Пожарные эвакуировали 12 человек, никто не пострадал.
По данным Reuters, пожарные работают примерно в 1,3 км к северу от взлетно-посадочной полосы Вильнюсского аэропорта. На месте происшествия также находятся полиция и медики, а несколько близлежащих главных улиц перекрыты.
Компания DHL в основном предоставляет почтовые, курьерские и логистические услуги.
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