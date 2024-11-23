Аналитик: Разница в отношении к Путину и Нетаньяху может плохо обернуться для Чехии

Может ли выдача ордеров на арест ведущих израильских политиков ослабить или, наоборот, укрепить авторитет Международного уголовного суда на мировой арене.



Насколько последовательным является отношение Чехии и ее представителей к выдаче ордеров на арест с учетом долгосрочных приоритетов чешской внешней политики.





Реакция на выдачу ордеров на арест высокопоставленных израильских политиков по подозрению в совершении военных преступлений и преступлений против человечности в секторе Газа уже несколько дней является движущей силой мировой политики, и министры иностранных дел стран G7 также должны обсудить эту тему на их продолжающаяся встреча в итальянском городе Фьюджи, недалеко от Рима.





Спектр реакций очень широк и отражает поляризацию отношений к Израилю и ближневосточному конфликту, частью которого он является. В то же время, по мнению Яна Даниэля, научного сотрудника Института международных отношений в Праге, специализирующегося на Ближнем Востоке, можно увидеть, «кто хочет относиться к международному порядку, каким он был построен в 90-е годы и в первое десятилетие XXI века, то есть в эпоху, когда был основан Международный уголовный суд».





«В то же время это многое расскажет о том, чего нам следует ожидать в ближайшие годы. Поскольку ведется много разговоров о том, как нам удается соблюдать международное право (возможно, также и в отношении Международного уголовного суда), это будет иметь решающее значение для того, как мы „переживем“ администрацию Трампа и ее очень сильную одностороннюю политику», — говорит Дэниел.





Он также рассматривает иск как «напоминание суда о том, что права человека универсальны и распространяются на всех». И это при том, что сам Израиль — как и США, являющиеся его главным союзником (даже во время различных голосований в ООН) — не является договаривающейся стороной суда и поэтому не обязан выполнять его приговоры.





«Я думаю, что если МУС не выдаст ордер на арест, если он не завершит этот процесс, его и дальше будут воспринимать как суд, который служит только для осуждения диктаторов в Африке или Южной Азии или для нападения на Путина, то есть , так называемый. враги Запада», — говорит Дэниел, добавляя: «Но если он действительно хочет сохранить роль гаранта международного права, применимого ко всем, то, конечно, на мой взгляд, он должен действовать в этом случае».





Тот факт, что канцелярия премьер-министра Израиля назвала выдачу ордеров на арест «антисемитским» и «абсурдным», эксперт по Ближнему Востоку рассматривает как продолжение длительной кампании Израиля против МУС и его прокуроров, которая также включала усилия запугивания.





«Со стороны Нетаньяху это, конечно, также средство определенной стратегической коммуникации, когда он пытается сказать, что любая критика Израиля в первую очередь нелегитимна, потому что Израиль только защищает себя, а все бросают ему под ноги палки», — объясняет Ян Даниэль. риторические маневры самого долгоправящего премьер-министра в истории Израиля.





К тому, что выдача ордера МУС на арест может что-то изменить в дальнейшем ходе войны в Газе, например. ускорить заключение перемирия, по его словам, ближневосточный эксперт настроен скептически. Прогресс Израиля в секторе Газа не сильно изменился с момента публикации иска в мае: «Проход гуманитарной помощи, продовольствия и медикаментов в северную часть Газы продолжал ограничиваться, откуда израильская армия начала изгонять мирных жителей и начала постепенно оккупировать ее. Поэтому мы не видим, чтобы израильские военные старались не повторять суть иска».





Чешский подход





По словам Яна Даниэля, позиция Чехии является «очень конкретной в долгосрочной перспективе» и «очень перекошенной произраильской», поэтому он ценит то, что «по крайней мере, представитель Министерства иностранных дел сказал, что мы будем уважать решение МУС и что, конечно, у нас есть некоторое элементарное уважение к международному праву». Лично он, однако, сказал, что предпочел бы, «если бы мы услышали подобные заявления от политиков, которые, в конце концов, заявляют, что мы принадлежим Западу и что права человека важны для нас».





«Если впоследствии мы сделаем решительное заявление о том, что «Путин принадлежит Гааге», я могу себе представить, что кто-то спросит — будь то премьер-министр или кто-либо другой — почему бы нам не сделать то же самое заявление всем, когда международное право определение должно применяться ко всем», — говорит Дэниел.





По его словам, иск МУС «появился в тот момент, когда мы говорим о будущем международного порядка как такового, когда мы говорим о том, что будет с ООН, что будет с международным правом, что будет с так называемый основанный на правилах международный порядок в будущем после того, как (избранный президент США Дональд) Трамп вступит в должность».





Ян Даниэль ожидает возможной атаки на этот порядок и международные институты со стороны следующей американской администрации и напоминает, что Чехия извлекает из них выгоду как (глобально) маленькое государство и «поэтому должна отстаивать международное право и тот факт, что права человека должны следует уважать, что агрессия против слабых недопустима и что недопустимо вести войну таким образом, чтобы ущемлять права гражданского населения и игнорировать законы войны».