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Мэр чешского города Пльзень предлагает отправить украинских беженцев на войну. «Это популизм», — говорят в ODS

Новости 420on
29 ноября 2024
10:00
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Слова мэра Пльзеня Романа Зажицкого (ANO) возмутили оппозиционную ODS. В своем профиле в Facebook он заявил, что в городе есть ряд адептов из числа молодых проблемных беженцев, которые могли бы воевать в Украине. Представители ODS назвали это популизмом, вызывающим ненависть в обществе.
Мэр рассказал по чешскому телевидению о росте преступности в городе. Однако модератор прервал его во время интервью. Впоследствии Зажицкий написал свое заявление, которое хотел завершить, в Facebook.

Среди прочего он заявил: «Я явно за то, чтобы помочь всем, кто бежит от войны». Но я не хочу и не потерплю предосудительного поведения украинской молодежи, которая превращает наши декреты и законы в отрывной календарь. Все мы знаем, что Украина ищет подкрепления для своей армии везде, где только может. У нас в Пльзене есть несколько таких адептов«, — написал он.

Популизм, утверждает ODS

В четверг последовала резкая реакция представителей оппозиционной партии ODS. По их мнению, мэр вышел за рамки всякого популизма.

«Да, кризис беженцев, вызванный российской агрессией в Украине, вызвал ряд проблем в Пльзене. Но связывать это с ситуацией с безопасностью в городе — это мнение, которое призвано лишь прикрыть некомпетентность самого мэра», — пояснил председатель Пльзеньской ODS Павел Шинделарж, который ранее возглавлял мэрию.

Он добавил, что разжигание ненависти в обществе определенно не является способом успокоить ситуацию в Пльзене.
Чехия украинцы преступность война Украина политика
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