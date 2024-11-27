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Платежи за электроэнергию и газ в Чехии значительно снизятся

Новости 420on
29 ноября 2024
13:00
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По данным Управления по регулированию энергетики, конечные цены на электроэнергию в Чехии для всех потребителей упадут. По данным ведомства, с января 2025 года домохозяйства будут платить на тысячи крон меньше в год по сравнению с ценами начала этого года. В среднем, по данным ведомства, платежи за электроэнергию снизятся на 10 процентов, а цены на газ — на 8,8 процента.
По словам председателя Совета ERO Станислава Травничка, общие платежи за электроэнергию домохозяйствам снизятся в среднем на 10% с января, поскольку меньше будет платиться за саму электроэнергию. В случае с газом ожидается, что средний платеж снизится на 8,8 процента в годовом исчислении, опять же благодаря снижению цены на газ.

По словам Травничека, годовая экономия на квартире с низким потреблением около двух мегаватт-часов в год составит около тысячи крон, в то время как семьи с потреблением 3,6 мегаватт-часа должны платить примерно на три тысячи крон меньше, чем в начало этого года.

Семьи, использующие электроэнергию для отопления, должны платить примерно на 7500 крон меньше, чем в январе 2024 года при потреблении 7,6 МВтч.

По словам Травничка, семьи, использующие газ для приготовления пищи, нагрева воды и отопления своих квартир, будут платить почти на 4500 крон меньше в год, а домохозяйство, имеющее газ в частном доме, будет платить примерно на 7500 крон меньше.

По словам Травничка, цена на электроэнергию, составляющая менее половины конечной цены, вырастет из-за необходимости инвестиций в результате подключения новых источников, трансформации электроэнергетики и снижения потребления со стороны сеть.

Что касается газа, то за последние три года потребление упало примерно на тридцать процентов, и общие затраты рассчитаны на меньший объем газа.
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