Платежи за электроэнергию и газ в Чехии значительно снизятся

По словам председателя Совета ERO Станислава Травничка, общие платежи за электроэнергию домохозяйствам снизятся в среднем на 10% с января, поскольку меньше будет платиться за саму электроэнергию. В случае с газом ожидается, что средний платеж снизится на 8,8 процента в годовом исчислении, опять же благодаря снижению цены на газ.



По словам Травничека, годовая экономия на квартире с низким потреблением около двух мегаватт-часов в год составит около тысячи крон, в то время как семьи с потреблением 3,6 мегаватт-часа должны платить примерно на три тысячи крон меньше, чем в начало этого года.



Семьи, использующие электроэнергию для отопления, должны платить примерно на 7500 крон меньше, чем в январе 2024 года при потреблении 7,6 МВтч.



По словам Травничка, семьи, использующие газ для приготовления пищи, нагрева воды и отопления своих квартир, будут платить почти на 4500 крон меньше в год, а домохозяйство, имеющее газ в частном доме, будет платить примерно на 7500 крон меньше.



По словам Травничка, цена на электроэнергию, составляющая менее половины конечной цены, вырастет из-за необходимости инвестиций в результате подключения новых источников, трансформации электроэнергетики и снижения потребления со стороны сеть.



Что касается газа, то за последние три года потребление упало примерно на тридцать процентов, и общие затраты рассчитаны на меньший объем газа.