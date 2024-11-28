Мужчина угрожал стрельбой в здании философского факультета в Праге

«Мы ищем в центре Праги мужчину, который пришел к зданию философского факультета на площади Яна Палаха, вел себя необычно и говорил о стрельбе», — сообщил после 15:00 пресс-секретарь полиции Ян Данек.



Поиски сопровождались масштабными маневрами, десятки полицейских оцепили здание факультета в историческом центре столицы.



Подозреваемый был задержан примерно в 15:30 на улице Хеллихова. По словам полиции, задержанный был не вооружен и психически нездоров. Поэтому полицейские отвезли его в больницу для обследования.



В 15:54 студенты и преподаватели получили информационное текстовое сообщение:



«В главном здании FF произошел инцидент и возникла угроза. Полиция вмешалась, преступник арестован. Никаких изменений в работе факультета нет».



Инцидент произошел примерно через год после того, как стрелок убил на этом факультете Карлова университета 14 человек, ранил еще 25, а затем застрелился сам.



Из-за смерти преступника и невозможности предъявить ему обвинение следователи прекратили дело об этой трагической стрельбе.