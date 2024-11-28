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Мужчина угрожал стрельбой в здании философского факультета в Праге

Новости 420on
29 ноября 2024
18:40
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Десятки полицейских в пятницу, 29 ноября, разыскивали подозрительного мужчину, который днем в центре Праги пришел в здание философского факультета Карлова университета и угрожал стрельбой. Затем он ушел в неизвестном направлении. Позже полиция задержала его.
«Мы ищем в центре Праги мужчину, который пришел к зданию философского факультета на площади Яна Палаха, вел себя необычно и говорил о стрельбе», — сообщил после 15:00 пресс-секретарь полиции Ян Данек.

Поиски сопровождались масштабными маневрами, десятки полицейских оцепили здание факультета в историческом центре столицы.

Подозреваемый был задержан примерно в 15:30 на улице Хеллихова. По словам полиции, задержанный был не вооружен и психически нездоров. Поэтому полицейские отвезли его в больницу для обследования.

В 15:54 студенты и преподаватели получили информационное текстовое сообщение: 

«В главном здании FF произошел инцидент и возникла угроза. Полиция вмешалась, преступник арестован. Никаких изменений в работе факультета нет».

Инцидент произошел примерно через год после того, как стрелок убил на этом факультете Карлова университета 14 человек, ранил еще 25, а затем застрелился сам.

Из-за смерти преступника и невозможности предъявить ему обвинение следователи прекратили дело об этой трагической стрельбе.
Карлов университет полиция Чехия преступность
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