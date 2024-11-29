В районе Тахова процветает торговля нищетой. Родители живут на пособие, дети вместо школы бегают на улице
3 декабря 2024
15:00
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Взрослые живут на пособие, их дети не ходят в школу, а семьи часто даже не зарегистрированы для проживания в данной местности. Мэр Кокашице в районе Тахова Франтишек Войтех (SNK Blíže občanům) указал на проблемы, с которыми сталкиваются некоторые жители. В понедельник он сообщил о ситуации министру внутренних дел Виту Ракушану (STAN), который приехал в Западную Чехию в рамках кампании VenkOFF.
По данным последней переписи населения, в Кокашице проживает 249 человек. «Здесь находится около 40 социально уязвимых людей, получающих пособие. Большинство из них — безработные или получают пенсию по инвалидности. И половина из них — цыгане», — сказал Войтех в интервью.
По его словам, эта группа живет в не отвечающих стандартам помещениях, где они платят высокую арендную плату частному лицу. «Здесь процветает торговля нищетой», — подчеркнул он. По словам мэра, еще одна сложность заключается в том, что некоторые из них вообще не зарегистрированы для проживания в Кокашице. «Из-за дорогой аренды у них остается мало денег. Они должны за вывоз мусора, не выполняют другие обязательства перед муниципалитетом, нарушают ночной покой», — перечисляет он. В результате между жильцами возникают споры.
Войтех добавил, что дети, к сожалению, не ходят в школу и бегают на улице сами по себе. «Они не очень хорошо одеты, выискивают что-то в контейнерах с одеждой. Летом в наших садах пропадают фрукты и овощи», — сказал он.
Решением проблемы может стать как обязательная регистрация жителей по месту их фактического проживания, так и контроль за социальными пособиями. «Они должны выплачиваться на более строгих условиях, например, если дети действительно ходят в школу», — предложил он.
Лумир Кадлец (SNK), управляющий близлежащим городом Бездружице, имеет аналогичный опыт. Во время дискуссии в понедельник он назвал борьбу с бедностью очень трудной. «Предприниматели покупают развалины, а затем заселяют в них одну или две цыганские семьи, получая, возможно, 15 000 в виде арендной платы», — сказал Кадлец.
Он добавил, что в некоторых случаях льготами злоупотребляют, что неправильно. Йиндржих Ситта, присутствовавший на дебатах, согласился с его мнением. «Не может быть, чтобы некоторые люди получали больше денег на пособиях, чем те, кто ходит на работу», — возмутился он.
Министр внутренних дел отметил, что в настоящее время готовится пересмотр социальных выплат, в ходе которого будут ужесточены некоторые требования к их выплате. «Одним из критериев должно быть посещение детьми школы, или решение проблемы с лишением прав собственности и тому подобное», — указал Ракушан.
Он считает важными так называемые совместные инспекции, в которых будут участвовать полицейские или представители ведомства. В ходе таких проверок, в частности, проверяются условия, в которых живут люди, хозяева жилья и их лицензии на ведение бизнеса. «Это окажет давление на арендодателей, чтобы они не предоставляли некачественное жилье. Это способ повлиять на ситуацию», — заявил он.
По его словам, эта группа живет в не отвечающих стандартам помещениях, где они платят высокую арендную плату частному лицу. «Здесь процветает торговля нищетой», — подчеркнул он. По словам мэра, еще одна сложность заключается в том, что некоторые из них вообще не зарегистрированы для проживания в Кокашице. «Из-за дорогой аренды у них остается мало денег. Они должны за вывоз мусора, не выполняют другие обязательства перед муниципалитетом, нарушают ночной покой», — перечисляет он. В результате между жильцами возникают споры.
Войтех добавил, что дети, к сожалению, не ходят в школу и бегают на улице сами по себе. «Они не очень хорошо одеты, выискивают что-то в контейнерах с одеждой. Летом в наших садах пропадают фрукты и овощи», — сказал он.
Решением проблемы может стать как обязательная регистрация жителей по месту их фактического проживания, так и контроль за социальными пособиями. «Они должны выплачиваться на более строгих условиях, например, если дети действительно ходят в школу», — предложил он.
Лумир Кадлец (SNK), управляющий близлежащим городом Бездружице, имеет аналогичный опыт. Во время дискуссии в понедельник он назвал борьбу с бедностью очень трудной. «Предприниматели покупают развалины, а затем заселяют в них одну или две цыганские семьи, получая, возможно, 15 000 в виде арендной платы», — сказал Кадлец.
Он добавил, что в некоторых случаях льготами злоупотребляют, что неправильно. Йиндржих Ситта, присутствовавший на дебатах, согласился с его мнением. «Не может быть, чтобы некоторые люди получали больше денег на пособиях, чем те, кто ходит на работу», — возмутился он.
Министр внутренних дел отметил, что в настоящее время готовится пересмотр социальных выплат, в ходе которого будут ужесточены некоторые требования к их выплате. «Одним из критериев должно быть посещение детьми школы, или решение проблемы с лишением прав собственности и тому подобное», — указал Ракушан.
Он считает важными так называемые совместные инспекции, в которых будут участвовать полицейские или представители ведомства. В ходе таких проверок, в частности, проверяются условия, в которых живут люди, хозяева жилья и их лицензии на ведение бизнеса. «Это окажет давление на арендодателей, чтобы они не предоставляли некачественное жилье. Это способ повлиять на ситуацию», — заявил он.
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