Кто-то сообщил о выстрелах и криках «Аллаху Акбар» в университете. Полиция расследует это как распространение паники
5 декабря 2024
11:10
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Причиной полицейских действий в среду в Западночешском университете в Пльзене стал звонок о том, что в здании одного из факультетов на улице Универзитни слышна стрельба, а также крики «Аллаху Акбар». Однако, по словам пресс-секретаря полиции Павлы Бурешовой, ничего подобного не подтвердилось.
«Мы возбудили уголовное дело по подозрению в совершении преступления распространения тревожных сигналов и постараемся как можно быстрее установить лицо, которое должно было совершить это преступление, и привлечь его к соответствующей ответственности», — сказала Бурешова, добавив, что делом занимаются пльзеньские следователи.
Первая информация поступила в оперативный центр после 16:00. Постепенно на место происшествия стали прибывать десятки полицейских, в том числе спецназ.
«С самого начала мероприятий по обеспечению безопасности окрестности кампуса ZČU на улице Университни были перекрыты. Сразу же были эвакуированы все люди, находившиеся в отдельных зданиях, включая инженерный факультет, факультет прикладных наук, электротехнический факультет и соседние здания, такие как кабинет ректора, спортзал и столовая», — уточнила Бурешова, добавив, что общее число эвакуированных составило около 1 000 человек.
Первая информация поступила в оперативный центр после 16:00. Постепенно на место происшествия стали прибывать десятки полицейских, в том числе спецназ.
«С самого начала мероприятий по обеспечению безопасности окрестности кампуса ZČU на улице Университни были перекрыты. Сразу же были эвакуированы все люди, находившиеся в отдельных зданиях, включая инженерный факультет, факультет прикладных наук, электротехнический факультет и соседние здания, такие как кабинет ректора, спортзал и столовая», — уточнила Бурешова, добавив, что общее число эвакуированных составило около 1 000 человек.
За распространение тревожного сообщения суд может отправить виновного в тюрьму на срок до трех лет.
Учебное заведение готовит собственную систему оповещения
Представитель университета Андреа Чандова, отвечая на вопрос о направлении полицейского расследования, ответила, что не в ее компетенции комментировать, что именно расследует полиция и как она квалифицирует это дело. «Занятия проходят без ограничений, за единственным исключением — они закончатся сегодня после девятого учебного часа, то есть в светлое время суток», — добавила Чандова.
По ее словам, университет хочет как можно скорее запустить собственную систему массового оповещения студентов и сотрудников. «Мы рассчитываем, что она заработает к началу следующего года», — добавила пресс-секретарь ZČU.
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