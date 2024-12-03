Призывала к денацификации Чехии и получила условный срок
6 декабря 2024
11:00
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В четверг Остравский областной суд подтвердил приговор для активистки и дезинформатора Нелы Лисковой за неоднократную клевету на депутата Чешской партии «Пираты» Ольгу Рихтерову, президента Украины Владимира Зеленского, беженцев, гомосексуалов и представителей других меньшинств.
Среди прочего она назвала президента Зеленского нацистским монстром и одновременно призвала к денацификации Чехии. Денацификация — это термин, используемый Российской Федерацией для оправдания военного вторжения в Украину.
«Использованные вами выражения превышают допустимые пределы. Свобода слова имеет определенные ограничения, и эти ограничения заключаются в том, что нельзя разжигать ненависть», — заявил Милан Игнат, председатель апелляционной коллегии.
«Президент Украины не является нацистским монстром, я не слышал никаких нацистских взглядов», — добавил он.
«Политические процессы возвращаются», — сказала Лискова, выходя из зала заседания.
Приговор окончательный, но женщина полна решимости применить экстраординарное средство правовой защиты — апелляцию в Верховный суд Чехии. Она также пожаловалась на предполагаемую кампанию против нее в СМИ. «Мы живем во времена информационного терроризма. Я могу показать вам, сколько ненавистных комментариев я получаю», — заявила она суду.
Восемь месяцев тюрьмы с отсрочкой на два года
В апреле этого года Окружной суд Остравы вынес условный приговор, который теперь вступил в силу. И не только за высказывания в адрес президента Украины, но и за неоднократные клеветнические высказывания в адрес депутата Ольги Рихтеровой, беженцев, гомосексуалов и других групп населения.
Суд приговорил ее к восьми месяцам лишения свободы с отсрочкой на два года. При этом он приказал ей аннулировать содержимое аккаунта пользователя в социальной сети. «Мы полностью согласны с решением районного суда», — сказал председатель апелляционной коллегии.
Обвинение, которым рассматривался суд, заключалось в разжигании ненависти к группе лиц. В последние годы Лискова публиковала в социальных сетях манипулятивные посты о мусульманах, сексуальных меньшинствах и членах Чешской пиратской партии.
Комментарии касались, в частности, вице-спикера Палаты депутатов Рихтеровой, которая, по мнению Лисковой, заявила, что Чехия должна «принять десятки тысяч беженцев и предоставить им стартовые квартиры для молодых людей для их проживания». Однако заявление было ложным, и из-за него Рихтерова подала иск против Лисковой, который Пражский городской суд уже принял в январе прошлого года и присудил Рихтеровой компенсацию в размере 50 000 крон и извинения.
Впоследствии полиция предъявила Лисковой обвинение в совершении преступления, а прокуратура предъявила ей обвинительное заключение.
Лискова в свою защиту заявила, что имеет право на свое мнение, и назвала обвинение политически мотивированным. Свои высказывания, которые она распространяла в социальных сетях, она назвала правдивыми и основанными на реальности. «Я не сомневаюсь, что этот процесс политически инициирован партией “Пираты”», — сказала она.
В прошлом Лискова выступала от имени партии ČSSD (сейчас SOCDEM), а затем SPD. Она также работала самопровозглашенным почетным консулом Донецкой области и возглавляла Ассоциацию Представительского центра Донецкой Народной Республики. В 2017 году суд признал ассоциацию незаконной и решил ее ликвидировать.
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