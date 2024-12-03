Призывала к денацификации Чехии и получила условный срок

Среди прочего она назвала президента Зеленского нацистским монстром и одновременно призвала к денацификации Чехии. Денацификация — это термин, используемый Российской Федерацией для оправдания военного вторжения в Украину.





«Использованные вами выражения превышают допустимые пределы. Свобода слова имеет определенные ограничения, и эти ограничения заключаются в том, что нельзя разжигать ненависть», — заявил Милан Игнат, председатель апелляционной коллегии.





«Президент Украины не является нацистским монстром, я не слышал никаких нацистских взглядов», — добавил он.





«Политические процессы возвращаются», — сказала Лискова, выходя из зала заседания.





Приговор окончательный, но женщина полна решимости применить экстраординарное средство правовой защиты — апелляцию в Верховный суд Чехии. Она также пожаловалась на предполагаемую кампанию против нее в СМИ. «Мы живем во времена информационного терроризма. Я могу показать вам, сколько ненавистных комментариев я получаю», — заявила она суду.





Восемь месяцев тюрьмы с отсрочкой на два года





В апреле этого года Окружной суд Остравы вынес условный приговор, который теперь вступил в силу. И не только за высказывания в адрес президента Украины, но и за неоднократные клеветнические высказывания в адрес депутата Ольги Рихтеровой, беженцев, гомосексуалов и других групп населения.





Суд приговорил ее к восьми месяцам лишения свободы с отсрочкой на два года. При этом он приказал ей аннулировать содержимое аккаунта пользователя в социальной сети. «Мы полностью согласны с решением районного суда», — сказал председатель апелляционной коллегии.





Обвинение, которым рассматривался суд, заключалось в разжигании ненависти к группе лиц. В последние годы Лискова публиковала в социальных сетях манипулятивные посты о мусульманах, сексуальных меньшинствах и членах Чешской пиратской партии.





Комментарии касались, в частности, вице-спикера Палаты депутатов Рихтеровой, которая, по мнению Лисковой, заявила, что Чехия должна «принять десятки тысяч беженцев и предоставить им стартовые квартиры для молодых людей для их проживания». Однако заявление было ложным, и из-за него Рихтерова подала иск против Лисковой, который Пражский городской суд уже принял в январе прошлого года и присудил Рихтеровой компенсацию в размере 50 000 крон и извинения.





Впоследствии полиция предъявила Лисковой обвинение в совершении преступления, а прокуратура предъявила ей обвинительное заключение.





Лискова в свою защиту заявила, что имеет право на свое мнение, и назвала обвинение политически мотивированным. Свои высказывания, которые она распространяла в социальных сетях, она назвала правдивыми и основанными на реальности. «Я не сомневаюсь, что этот процесс политически инициирован партией “Пираты”», — сказала она.





В прошлом Лискова выступала от имени партии ČSSD (сейчас SOCDEM), а затем SPD. Она также работала самопровозглашенным почетным консулом Донецкой области и возглавляла Ассоциацию Представительского центра Донецкой Народной Республики. В 2017 году суд признал ассоциацию незаконной и решил ее ликвидировать.