Uber для подростков — новая функция для безопасных поездок детей
6 декабря 2024
18:00
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Uber представляет на чешском рынке новую функцию Uber for Teens. Она позволит родителям добавлять своих детей в возрасте от 13 до 17 лет в семейный профиль и создавать для них специальный аккаунт. В настоящее время услуга доступна в Праге и Брно, но в течение нескольких недель должна распространиться и на другие города, где работает Uber.
Сервис был разработан для того, чтобы родители были более спокойны, а дети — независимы. Ключевым элементом нового предложения являются функции безопасности, которые автоматически включаются при каждой поездке.
Среди основных мер безопасности — аутентификация с помощью уникального PIN-кода, отслеживание поездок в режиме реального времени и возможность мгновенно связаться с водителем или службой поддержки Uber. Таким образом, родители могут отслеживать поездку своего ребенка в приложении, знать личность водителя и подробности про автомобиль, в который сел ребенок.
Среди основных мер безопасности — аутентификация с помощью уникального PIN-кода, отслеживание поездок в режиме реального времени и возможность мгновенно связаться с водителем или службой поддержки Uber. Таким образом, родители могут отслеживать поездку своего ребенка в приложении, знать личность водителя и подробности про автомобиль, в который сел ребенок.
RideCheck использует датчики и данные GPS для обнаружения неожиданных изменений маршрута, внезапных остановок или досрочного прекращения поездки. В случае возникновения таких ситуаций приложение немедленно уведомляет родителей и водителя, чтобы убедиться, что все в порядке.
«Основная задача этого сервиса — не только повысить гибкость и независимость подростков, но и прежде всего обеспечить их безопасность на дороге», — говорит Штепан Шинделарж, менеджер по операциям Uber в Чешской Республике.
Эта функция разрабатывалась более года, Uber сотрудничал с экспертами по безопасности, в том числе с такими организациями, как Safe Kids Worldwide и ParentZone. Они помогли определить ключевые функции безопасности, которые отвечают реальным потребностям родителей и подростков.
«Мы рады, что сыграли свою роль в разработке этого нового сервиса, который был создан с учетом безопасности и удобства семей. Он значительно облегчает жизнь родителей и обеспечивает большую независимость их детей», — сказала исполнительный директор ParentZone Вики Шотболт.
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