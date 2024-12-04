Uber для подростков — новая функция для безопасных поездок детей

Сервис был разработан для того, чтобы родители были более спокойны, а дети — независимы. Ключевым элементом нового предложения являются функции безопасности, которые автоматически включаются при каждой поездке.



Среди основных мер безопасности — аутентификация с помощью уникального PIN-кода, отслеживание поездок в режиме реального времени и возможность мгновенно связаться с водителем или службой поддержки Uber. Таким образом, родители могут отслеживать поездку своего ребенка в приложении, знать личность водителя и подробности про автомобиль, в который сел ребенок.





RideCheck использует датчики и данные GPS для обнаружения неожиданных изменений маршрута, внезапных остановок или досрочного прекращения поездки. В случае возникновения таких ситуаций приложение немедленно уведомляет родителей и водителя, чтобы убедиться, что все в порядке.



«Основная задача этого сервиса — не только повысить гибкость и независимость подростков, но и прежде всего обеспечить их безопасность на дороге», — говорит Штепан Шинделарж, менеджер по операциям Uber в Чешской Республике.



Эта функция разрабатывалась более года, Uber сотрудничал с экспертами по безопасности, в том числе с такими организациями, как Safe Kids Worldwide и ParentZone. Они помогли определить ключевые функции безопасности, которые отвечают реальным потребностям родителей и подростков.



«Мы рады, что сыграли свою роль в разработке этого нового сервиса, который был создан с учетом безопасности и удобства семей. Он значительно облегчает жизнь родителей и обеспечивает большую независимость их детей», — сказала исполнительный директор ParentZone Вики Шотболт.