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Новый рекорд. В Чехии через несколько дней откроют сто километров автомагистралей

Новости 420on
10 декабря 2024
22:00
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После нескольких не самых удачных лет совсем скоро чешские водители увидят открытие рекордной сотни километров автомагистралей. Новые участки ускорят движение, особенно на юге Чехии и Моравии. В их число входит открытие новой трассы D4 — первого в истории проекта, ставшего результатом сотрудничества государства и частного сектора.
«Это рекорд. Никогда в истории Чехии не открывалось столько автомагистралей за один год, а здесь мы сделаем это фактически за одну неделю», — сказал Радек Мацл, генеральный директор Чешского управления дорог и автомагистралей.

Предыдущий рекорд был установлен давно, в 1997 году. Тогда было открыто 94 километра новых автомагистралей. В прошлом году, напротив, было открыто всего 15,5 километра.

С новой трассы D4 на границе Центральной и Южной Чехии уже исчезли грузовики и строители, работавшие здесь еще недавно. В ближайший вторник утром будет перерезана торжественная ленточка на участке, по которому до сих пор ездят по временным полосам. Сначала будет открыто только направление на Прагу, а позже, во второй половине дня, и на Писек.

Благодаря 32-м километрам новой трассы D4 дорога от южной части Праги до Писека займет менее часа.
Вместе с D4 будет запущен административный центр в Летах, куда будут стекаться данные с почти 200 камер на автостраде и откуда операторы будут постоянно следить за происходящим на автостраде.
Купка выступил против установки камер-ловушек на D4. Там будет только два измерительных участка.

Южночешский край

Через два дня будут введены в эксплуатацию еще два участка автобана — на моравской трассе D55 между Бабице и Бзенецем, а также на участке D48 возле Белотина в Оломоуцком крае.

А в субботу, 21 декабря, состоится церемония открытия участка южночешской D3 длиной 28,4 километра. Ввод в эксплуатацию касается трех отдельных участков автомагистрали, а именно Усильне — Годейовице, Годейовице — Тршебонин и железнодорожной станции Тршебонин — Каплице.

Кроме того, будет открыт доступ к участку автомагистрали, который будет служить для объезда Ческе-Будеёвице.

Наконец, до конца года будет открыт десятикилометровый участок D49 Гулин — Голешов в регионе Кромержиж. Оставшиеся семь километров до Фриштака планируется открыть в первой половине следующего года.

Автомагистрали, которые будут открыты до конца года
D3 Усильне — Каплице — железнодорожная станция, 28,4 км
D4 Пршибрам — Писек, 32 км
D48 МУК Белотин — Рыби, 1-й этап, 8,2 км
D49 Хулин — МУК Голешов, 10 км
D55 Бабице — Бзенец, 21,4 км

Изначально Дирекция дорог и автомагистралей обещала открыть в этом году 118 километров новых автомагистралей. Летом уже было открыто десять километров, в частности, на участке D7 возле Хлумчан в регионе Усти-над-Лабем и на объездной дороге Крупа на D6 в направлении Германии.

Длительная подготовка

Как признал ранее министр транспорта Мартин Купка (ODS), рекордное открытие автобанов в этом году — не только заслуга нынешнего правительства, но и стало возможным благодаря решениям и подготовительным шагам нескольких предыдущих правительств.

До недавнего времени подготовка к строительству автомагистралей в Чехии длилась около 13 лет, а в некоторых случаях, например, при завершении строительства автомагистрали из Брно в Австрию, ожидание затянулось на десятилетия. Когда строительство все-таки начинается, участок обычно достраивается за три года.

На конец года протяженность сети автомагистралей в Чехии должна составить 1 501 километр. В настоящее время в стадии строительства находится 257,5 километра автомагистралей, что также является рекордом.
В следующем году планируется открыть 63 километра новых автомагистралей, в том числе несколько участков D35, которая соединит Богемию и Моравию северным маршрутом, и еще один участок D6 в Карловых Варах.
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