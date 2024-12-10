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Воры крадут товары из ящиков для посылок перед Рождеством

Новости 420on
13 декабря 2024
08:00
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По мере того как на улицах растет число ящиков выдачи посылок, увеличивается и количество краж. Некоторые транспортные компании фиксируют десятки взломов в год. По их словам, риск возрастает перед Рождеством, когда люди отправляют друг другу более дорогие подарки.
Чаще всего воры приходят в темноте с отверткой или ломом. Чтобы сломать замок и открыть ящик, требуется всего несколько мгновений. Утром все, что остается, — это поврежденная или сломанная дверца. Вор неоднократно возвращался, чтобы ограбить ящики в Билине в районе Теплице. Он открывал по 60 ящиков за раз, чтобы найти две посылки.

«Каждый год мы регистрируем десятки случаев, но, конечно, сейчас, перед Рождеством, их число несколько выше», — говорит пресс-секретарь Alza Элишка Чержовска. «Можно сказать, что оно также растет прямо пропорционально количеству новых ящиков для посылок», — добавляет Михаэла Тумова, пресс-секретарь PPL CZ. Это подтверждают и другие компании.

Один из последних случаев был зарегистрирован в Хотеборе в окрестностях города Гавличкув-Брод. В конце ноября неизвестный преступник ограбил там 11 из 13 ящиков. На месте преступления он оставил только пустые упаковки. Полиция ведет его поиски.

«Предварительный ущерб, нанесенный поврежденному раздаточному ящику, составил 55 000 крон. Дальнейший ущерб был нанесен людям, у которых пропали товары», — сообщила пресс-секретарь региональной полиции Михаэла Леброва.

«Средняя стоимость посылки обычно составляет 1 500 чешских крон, а ущерб, нанесенный посылочному автомату, исчисляется десятками тысяч», — говорит Павел Вчела, директор компании GLS ČR.
Ящики охраняются системой сигнализации

Ящики защищены системой камер, сигнализацией и датчиком на каждом ящике. «Если мы обнаружим, что преступник еще не начал совершать преступления, мы можем напугать его сигнализацией, причем дистанционно, с возможностью регулировать громкость», — объясняет Чержовска.

В другое время, однако, может сработать и бесшумная сигнализация — пока вор не знает об этом, полиция немедленно выезжает на место происшествия. Например, 28-летний вор из Праги был пойман с поличным. Он прятал лом под курткой.

Большинство транспортных компаний страхуют посылки и обещают выплатить клиентам компенсацию в случае кражи.
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