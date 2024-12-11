Нутрии оккупировали берега реки Влтавы в центре Праги

В центре столицы, в нескольких минутах ходьбы от Карлова моста, уже много лет успешно размножается большая популяция нутрий, которых прохожие обеспечивают обильной пищей.



Однако этот грызун, известный также как «болотный бобр», считается в Чехии инвазивным видом и наносит ущерб природному ландшафту. Своими длинными туннелями он разрушает корневую систему деревьев и приводит в неустойчивое состояние берега рек.



Небезопасно даже кормить нутрий. Они могут сильно кусаться, если внезапно испугаются, и переносить инфекционные заболевания.