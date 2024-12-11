Нутрии оккупировали берега реки Влтавы в центре Праги
13 декабря 2024
19:00
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Инвазивный вид, который нравится людям? Они достаточно приручаемы, и их можно кормить с руки, но это вовсе не милые домашние животные.
В центре столицы, в нескольких минутах ходьбы от Карлова моста, уже много лет успешно размножается большая популяция нутрий, которых прохожие обеспечивают обильной пищей.
Однако этот грызун, известный также как «болотный бобр», считается в Чехии инвазивным видом и наносит ущерб природному ландшафту. Своими длинными туннелями он разрушает корневую систему деревьев и приводит в неустойчивое состояние берега рек.
Небезопасно даже кормить нутрий. Они могут сильно кусаться, если внезапно испугаются, и переносить инфекционные заболевания.
Однако этот грызун, известный также как «болотный бобр», считается в Чехии инвазивным видом и наносит ущерб природному ландшафту. Своими длинными туннелями он разрушает корневую систему деревьев и приводит в неустойчивое состояние берега рек.
Небезопасно даже кормить нутрий. Они могут сильно кусаться, если внезапно испугаются, и переносить инфекционные заболевания.
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