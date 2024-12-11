Количество иностранцев в Чехии сократилось. Сколько их в стране легально?

Согласно статистике, в прошлом году более двух третей иностранных жителей находились в Чехии на основании временного ВНЖ, около 350 000 получили разрешение на постоянное проживание, а 2 515 получили международную защиту в виде убежища или дополнительной защиты.





«Порядок наиболее представленных национальностей в статистике иностранцев с видом на жительство за последнее время существенно не изменился», — отмечают статистики. По их данным, 71,4% всех людей с видом на жительство в Чехии составляют граждане трех наиболее многочисленных групп — Украины, Словакии и Вьетнама. Однако их число изменилось по сравнению с 2022 годом. В то время как словаков стало больше на 1 917 до 119 182, а вьетнамцев — на 1 443 до 67 783, число украинцев сократилось на 61 835 до 574 447.





Россияне снова оказались на четвертом месте, но их стало на 2 500 человек меньше по сравнению с прошлым годом — 40 990. Следующее место заняли румыны — более 20 000 человек, опередив выходцев из Болгарии, Польши, Германии и Монголии. По сравнению с 2022 годом число румын и монголов выросло наиболее значительно. Россияне и немцы, напротив, сократили свою численность.





Согласно статистике, граждане Украины, которые сегодня составляют самую большую группу приезжих в стране, начали перебираться в Чехию в начале 1990-х годов, в основном для работы, но их число в то время было невелико. Со временем их число увеличилось и к концу 2022 года достигло 636 000 человек, в результате чего доля граждан Украины составила почти 60% от общего числа иностранцев в Чехии.





В 2022 году, благодаря прибытию в основном матерей из охваченной войной Украины, значительно увеличилось число женщин среди мигрантов с видом на жительство в Чехии. Впервые за время наблюдения за миграционной статистикой их доля достигла подавляющего большинства (51,1%); в 2023 году, хотя соотношение вернулось в пользу мужчин, доля женщин осталась выше, чем в годы, предшествовавшие началу российско-украинской войны. В прошлом году женщины составляли 49,3% иностранного населения по сравнению с 43,5% двумя годами ранее, говорится в последнем анализе статистиков.





По их словам, количество иностранных детей в школах Чешской Республики также увеличилось за последний период из-за войны. «Резкий рост по сравнению с предыдущим годом произошел в 2022/2023 учебном году, особенно среди учеников начальной школы. Однако в 2023/2024 учебном году общее количество иностранцев, посещающих начальные школы, заметно снизилось по сравнению с предыдущим годом, в то время как количество иностранных учащихся в средних школах значительно увеличилось», — добавили статистики.





По данным Чешского статистического управления, в прошлом году на долю мигрантов пришлось 19% рабочих мест в Чешской Республике — 942 238. Число иностранных работников выросло на 3,9% по сравнению с прошлым годом и составило 823 945 человек, а число приезжих с самозанятостью увеличилось на 6% и составило 118 383 человека.