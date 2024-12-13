Сотни тысяч украинцев в Чехии нервничают: продление их временной защиты застопорилось

В то же время в Чехии находится более 386 тысяч украинских беженцев. Некоторые законодатели предупреждают, что если время подачи заявлений будет слишком коротким, системы приема документов могут рухнуть.



«Это неправда, что у нас есть время до конца марта», — заявил депутат Мартин Экснер.



«Украинцам нужно время, чтобы подать заявку. Если мы дадим им неделю на это и пятьдесят тысяч человек будут заходить в систему каждый день, система может рухнуть», — заявил он. По его словам, МВД также необходимо время для корректировки системы, чего оно не может сделать без правовой основы.



Однако «Лекс Украина 7» застрял в третьем чтении. Инициатором является Министерство внутренних дел. Глава ведомства Вит Ракушан еще 6 декабря призвал коллег-законодателей не затягивать с принятием. «Хотелось бы отметить, что проблема с этим законом и перенос сроков явно ставят под угрозу онлайн-регистрацию всех 380 тысяч украинцев, проживающих на нашей территории», — сказал Ракушан.



Первоначально поправка должна была вступить в силу 1 января 2025 года. «Очевидно, что это невозможно», — заявил председатель парламентского клуба ODS Марек Бенда. Закон еще должен быть одобрен в Сенате и подписан президентом. Однако есть решение. «В большинстве случаев министры сами корректируют сроки вступления в силу в третьем чтении, что возможно», — добавил Бенда.



Именно это сделал министр Ракушан, предложив перенести дату вступления в силу с 1 января на «день, следующий за днем ​​публикации в Собрании законов». «Причина — как можно скорее включить онлайн-регистрацию для продления временной защиты», — пояснил министр. Однако с каждым дополнительным днем ​​обсуждения поправки время подачи заявлений украинцам сокращается.



Ряд спорных моментов



По словам Экснера, депутаты от оппозиции своими препятствиями затягивают принятие закона, отказываются от него. «Это классическое третье чтение», — считает депутат Хьюберт Ланг. По его словам, оппозиция видит в тексте ряд сомнительных моментов. Помимо прочего, есть еще две поправки, подписанные Экснером.



Первая предусматривает, что чешское гражданство смогут получить только те россияне, которые откажутся от российского гражданства. Вторая вводит понятие нового уголовного деяния — несанкционированную деятельность иностранной державы, то есть сбор конфиденциальной, хотя и несекретной информации, например, в интересах России или Китая.



«Оппозиция мешает. Третьи чтения могут завершиться либо в среду, либо в пятницу. Пока что похоже, что на следующей неделе мы проведем убедительное голосование», — заявил Экснер. Таким образом, голосованию будет назначено определенное время, и тот, кто не успеет произнести речь к этому времени, уже не сможет высказаться.



Помимо продления временной защиты, поправка также вводит так называемое специальное долгосрочное проживание, предназначенное для беженцев, которые экономически самостоятельны и хотели бы поселиться в Чехии на более длительный период времени. После пяти лет проживания в Чехии обладатели долгосрочного специального вида на жительство смогут подать заявление на получение постоянного вида на жительство.