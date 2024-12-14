Полиция обвиняет 6 чехов и 2 иностранца в нелегальном переводе 800 миллионов крон

Дело под кодовым названием VOUCHER было возбуждено центром в январе этого года на основании собственных данных. По словам Кудлачковой, совместно с Управлением финансового анализа агентство установило, что главный организатор и управляющий директор компании, о которой идет речь, осуществлял «банковскую деятельность» вместе с другими членами группы без соответствующих разрешений.



Так называемые денежные услуги заключались в снятии, инкассации и перемещении наличных денег, включая внесение средств на счета в чешских банках, а затем их перевод в различные страны Европы и Юго-Восточной Азии.





«Согласно нашим выводам, эти операции проводились вне правового надзора, чтобы не раскрывать личности реальных владельцев и отправителей денег», — заявила пресс-секретарь.



За последние несколько дней штаб совместно с подразделением быстрого развертывания арестовал восемь человек и предъявил им обвинения в участии в организованной преступной группе и нарушении правил конкуренции. Сотрудники полиции провели девять обысков, в ходе которых изъяли около 15 миллионов крон наличными и около 7 миллионов крон в криптовалютах, а также вещественные доказательства. Также были арестованы банковские счета и недвижимость на сумму более 15 миллионов крон.



Надзор за делом осуществляет Высшая государственная прокуратура в Праге.