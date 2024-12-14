Полиция обвиняет 6 чехов и 2 иностранца в нелегальном переводе 800 миллионов крон
17 декабря 2024
15:00
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Полиция обвиняет восемь человек в создании нелегальной финансовой сети для группы из Юго-Восточной Азии. По данным следствия, обвиняемые перевели за границу около 800 миллионов крон посредством незаконных денежных операций. Шести гражданам Чехии и двум иностранцам грозит до 10 лет лишения свободы, сообщила Барбора Кудлачкова, пресс-секретарь Национального центра по борьбе с организованной преступностью (NCOZ).
Дело под кодовым названием VOUCHER было возбуждено центром в январе этого года на основании собственных данных. По словам Кудлачковой, совместно с Управлением финансового анализа агентство установило, что главный организатор и управляющий директор компании, о которой идет речь, осуществлял «банковскую деятельность» вместе с другими членами группы без соответствующих разрешений.
Так называемые денежные услуги заключались в снятии, инкассации и перемещении наличных денег, включая внесение средств на счета в чешских банках, а затем их перевод в различные страны Европы и Юго-Восточной Азии.
Так называемые денежные услуги заключались в снятии, инкассации и перемещении наличных денег, включая внесение средств на счета в чешских банках, а затем их перевод в различные страны Европы и Юго-Восточной Азии.
«Согласно нашим выводам, эти операции проводились вне правового надзора, чтобы не раскрывать личности реальных владельцев и отправителей денег», — заявила пресс-секретарь.
За последние несколько дней штаб совместно с подразделением быстрого развертывания арестовал восемь человек и предъявил им обвинения в участии в организованной преступной группе и нарушении правил конкуренции. Сотрудники полиции провели девять обысков, в ходе которых изъяли около 15 миллионов крон наличными и около 7 миллионов крон в криптовалютах, а также вещественные доказательства. Также были арестованы банковские счета и недвижимость на сумму более 15 миллионов крон.
Надзор за делом осуществляет Высшая государственная прокуратура в Праге.
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