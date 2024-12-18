Богатый выходец из России покинул Чехию. Причина — якобы секретный доклад о сотрудничестве с преступной средой

Министерство внутренних дел сначала отклонило заявление бизнесмена Сергея Майзуса о предоставлении ему временного вида на жительство в Чехии. Затем россиянин потерпел неудачу в суде и был вынужден покинуть Чехию. Однако он продолжает вести здесь бизнес, а его семья владеет обширными активами.





Впервые Майзус получил отказ в выдаче временного вида на жительство от МВД в прошлом году, который россиянин отстоял с помощью судебных исков. Когда они были отклонены в Чехии, он обратился в Европейский суд по правам человека. Но и этот суд не принял его просьбу.



«Исчерпав все внутренние средства правовой защиты, мы подали жалобу в Европейский суд по правам человека. Мы подавали эту жалобу дважды, в рамках двух разбирательств. В обоих случаях она была отклонена без слушания по существу», — подтвердил адвокат Ян Вых, представляющий интересы Майзуса.



Совсем недавно российский бизнесмен подал иск в Чехии после того, как МВД отклонило его просьбу и решило, в течение какого времени он должен выехать. Майзус утверждает, что это решение было связано с тем, что он русский. «Я уверен, что чехам очень важно знать, как их правительство обошлось с богатым русским только потому, что он русский», — написал он.



Однако судья Томаш Коцоурек, рассматривавший дело, назвал необоснованными домыслы о том, что его просьба была отклонена из-за его национальности. По мнению судьи, причиной того, что Майзус неоднократно терпел неудачу в своих исках в судах, была секретная информация о том, что россиянин давно развивал контакты среди членов организованной преступной среды.



«Сергей Майзус своими действиями может совершать серьезную и значительно общественно опасную преступную деятельность. Более того, речь идет о неоднозначной предпринимательской деятельности, связанной с потенциальной экономической преступностью, представляющей опасность для общественного порядка и интересов всего общества», — написал судья Коцоурек, добавив, что в основу своего постановления он положил запись, составленную МВД в декабре 2022 года.



Он добавил, что не может дать более подробное описание связей из-за того, что они находятся в режиме секретной информации.





Кто такой Сергей Майзус? Не просто владелец замка



49-летний российский бизнесмен уже более 13 лет живет в Чехии со своей женой и детьми. Он сделал свое состояние, торгуя иностранными валютами через интернет. Прославился тем, что в прошлом приобрел три замка (Хотовины, Немышль и Горни Маршов). Первые два сейчас зарегистрированы на его семью, а третий, сгоревший в 2018 году от рук поджигателей, по данным земельного кадастра, принадлежит компании бизнесмена Томаша Отрубы. Семья Майзуса также владеет домами и другой крупной недвижимостью. Кроме того, Майзус является управляющим директором еще нескольких компаний.



Майзус отвергает решение суда. По его словам, за 13 лет, которые он прожил в Чехии, ему ни разу не предъявляли никаких обвинений.



«Когда я прошу их назвать хотя бы одного представителя организованной преступности, с которым я поддерживаю контакт, они говорят, что это секрет. Когда я прошу их назвать, какая из моих компаний вовлечена в теневой бизнес, они говорят, что это тоже тайна», — написал Майзус.

Как уже говорилось, бизнесмен был вынужден покинуть Чехию.



«Где я сейчас живу, не имеет значения», — сказал Майзус, добавив, что он частное лицо. Он добавил, что решение министерства и суда повлияло на его личную жизнь. «Я потерял семью, имущество и бизнес».



Например, в Facebook он написал, что летом был в Венеции, Италия, со своей семьей. И, в соответствии с решением суда, у него есть постоянное место жительства в Словакии.

А мэр Хотовины Зденек Турек сказал, что давно не видел русского бизнесмена в деревне. «У меня даже нет информации о том, что кто-то из моих соседей видел его здесь», — сказал Турек.



Дело не только в замках

Семья Сергея Майзуса также владеет двумя семейными домами под Прагой, квартирой в пражском районе Глубочепы, студией в Дейвице и другими большими участками земли в южной Чехии и южной Моравии. Другие объекты недвижимости принадлежат компаниям, в которых глава семейства является управляющим директором.



Кроме того, в авиационном реестре на имя компании Mayzus Aviation зарегистрированы два вертолета Eurocopter. Первый из них с типовым обозначением EC 120 зарегистрирован с 2008 года, второй — только в апреле 2022 г. Обе машины сейчас эксплуатируются Чешской вертолетной школой и компанией Helitom, предоставляющей авиационные работы.



Однако Майзус также устранил свое влияние из этих активов.



С июня 2022 года авиационная компания Mayzus принадлежит пражской юридической фирме Vych & Partners. Компания является не только владельцем двух вертолетов, согласно авиационному реестру, она также управляет небольшим самолетом Cirrus SR 22.