Избитая и изнасилованная, она просила о помощи , но полиция ее выгнала. Преступник бесчинствовал дальше

Инцидент произошел в конце мая прошлого года, когда девушку подставил сутенер. Жертва даже не представляла, что ее ждет. Мужчина запер ее в жилище в Либерецком крае на два дня, насиловал, бил металлическим прутом, неоднократно применял к ней электрошокер, заковал в цепи и удерживал против воли. Когда он под угрозой отпустил ее, девушка вернулась домой в отчаянном состоянии.



«Она прибыла домой в ужасающем состоянии. Вернулась ко мне разбитой. У нее была порвана рубашка и шорты.



На шее был ожог, на животе тоже, на руках — синяки вокруг запястий. Мы обратились в полицию в Праге, но они ничего не сказали», — рассказала тетя изнасилованной девушки.

Согласно информации, сначала девушка приехала в один из районных отделов Праги, но оттуда ее отправили прямиком в полицию на Конгресову улицу. Туда она прибыла с сумкой, в которой находилась одежда, порванная насильником.



К моменту прибытия она истекала кровью от садистских практик.



Однако вместо помощи получила грубый отказ: полицейские выгнали ее, сказав, что девушка под кайфом. И велели ей пройти тест. Больше они ничего не сделали.



Генеральная инспекция сил безопасности (GIBS) уже расследует действия полицейских. «Мы изучаем этот случай», — подтвердила пресс-секретарь GIBS Ивана Нгуенова, добавив, что они не могут дать никакой дополнительной информации.



Измученная девушка, от которой отвернулись полицейские, на следующий день была госпитализирована в одну из больниц города Ческа-Липа с серьезными травмами в области таза.



«Ее состояние потребовало трехдневной госпитализации, у нее пошла кровь из прямой кишки и влагалища и развилось посттравматическое расстройство», — заявила прокурор Ивана Плшкова во время суда над садистом.



Он был задержан полицейскими примерно через две недели после совершения преступления. Однако это произошло после того, как он аналогичным образом изнасиловал, избил и удерживал другую девушку, на этот раз несовершеннолетнюю. Ей удалось сбежать из места, где он ее заточил. Случайный прохожий увидел из окна, как ее избивают, и обратился в полицию.



Только в ходе расследования выяснилось, что несовершеннолетняя девочка была не единственной жертвой садиста, а двумя неделями ранее он уже причинил аналогичный вред девушке, заявление которой полиция преуменьшила и не стала рассматривать.



«На данный момент у нас нет никакой дополнительной информации по этому делу, и мы ждем ее от генерального инспектора сил безопасности. Исходя из этого, мы будем действовать в соответствии с законом в случае с кадровыми вопросами», — сказал представитель пражской полиции Ян Данек.



Случаи, когда полицейские по разным причинам преуменьшают значение изнасилований или не обращают на них внимания, продолжают возникать.



«К сожалению, мы слышали от жертв изнасилований, что полиция не хотела расследовать их дело по разным причинам и предрассудкам. Например, нам известен случай, когда женщина работала в секс-бизнесе или находилась под воздействием наркотиков. Или же мы знаем, что женщин отговаривали от обращения в полицию, мотивируя это бессмысленностью», — говорит Йоханна Неедлова, директор организации Konsent, которая занимается проблемой сексуального насилия и работает с жертвами.



В то же время, по ее словам, она неоднократно слышала о прекрасном и чутком подходе других полицейских.



«К сожалению, нет данных, позволяющих это зафиксировать, и это очень жаль, потому что без них сложно изменить систему в лучшую сторону». В общем, жертвам рекомендуется сразу обращаться в криминальную полицию, где следователи с большей вероятностью будут подготовлены к работе с подобными случаями, чем в обычном полицейском участке«, — советует Неедлова.



Эксперты говорят, что если полиция уже не воспринимает заявление об изнасиловании всерьез, это может серьезно повлиять на жертву.



«Она чувствует себя преданной и брошенной теми, кто должен помогать и защищать ее. От этого жертва может чувствовать себя еще хуже. Может замкнуться в себе, потому что ей кажется, что общество ее не понимает или даже осуждает», — добавила Неедлова.