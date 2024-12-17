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Люди работают, но на аренду жилья им не хватает. Новая чешская катастрофа разрастается

Новости и статьи
19 декабря 2024
18:00
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Хоть Вацлав Латоха и работал, но он все равно ютился в общежитиях и приютах. Сегодня он ночует в палатке и посещает дневной центр в Карлине.
Ночные приюты для бездомных все чаще посещают люди, которые трудоустроены, но все равно не могут найти себе жилье. Ранее совершенно исключительные случаи становятся все более распространенными. Люди, оказавшиеся в такой ситуации, — признак социальной катастрофы.

То, что он практически бездомный, до Якуба Тесара дошло только спустя две недели, в воскресенье. «У меня был один выходной, и мне пришлось постоянно находиться на улице, приятного тут мало», — возмущается он.

Ему приходилось ждать, пока он сможет прийти в хостел в пражском районе Карлин, который работает по принципу: приходите вечером и снова уходите утром. Днем он иногда мог посидеть в дневном центре там же, но в то воскресенье для Якуба не осталось свободных мест.

38-летний парень рассказывает, что вернулся из-за границы в начале декабря. Он трудился как каменщик в Нидерландах и Бельгии, жил в доме, который снимал за 450 евро. Но столкнулся с чешской реальностью.

«Дорогое жилье и отсутствие достойной оплаты за выполненную работу. С моей точки зрения, это катастрофа по сравнению с тем, что платят в других странах», — говорит он в столовой ночлежки.

В Чехии, по его словам, он сразу нашел работу на неполный рабочий день, но не мог позволить себе жить там. Первую зарплату он получил бы только через месяц, поэтому он начал работать на агентство, где ему платят каждый день. Он не может позволить себе 7000 крон за комнату в районном городе, поэтому в итоге живет в ночлежче.

«Я знаю эту службу не понаслышке. Это определенно лучший вариант, чем оказаться на улице», — вспоминает он.

Пока что он планирует остаться на работе и в пражской ночлежке на Рождество, а затем снова отправиться за границу. Хотя он также упоминает, что подумывает о том, чтобы связаться со своим сыном, которого он не видел уже несколько лет.

Впрочем, Якуб не первый, кто наткнулся на трудности с поиском жилья. Другие мужчины, оказавшиеся в похожей ситуации, уже теряют надежду.

«У меня не такой прозаичный случай, я уже три с половиной года отбываю наказание», — говорит Вацлав Латоха. Латоха, напротив, проводит ночь в палатке.

«Я думаю, что человек, который ходит на работу с понедельника по пятницу, впахивает по 40 часов, хочет нормально питаться и жить. Мне не нужно 100 квадратных метров, достаточно одной комнаты, одной кровати, но я хочу жить достойно. Однако обстоятельства не позволяет, так что же мне делать? Я пытаюсь выбраться из этого», — признается он.

После выхода из тюрьмы он всё-таки нашёл работу, но она была низкооплачиваемой из-за его судимости. Кроме того, он описывает себя как человека, находящегося на грани правил. Он водил автомобиль массой более 3,5 тонны, хотя у него не было водительских прав. А еще он жил в общежитиях и приютах.

Ярослав, 40 лет, утверждает, что достиг точки, которую он описывает как «привыкание».

«Я зарабатываю недостаточно, чтобы оплачивать нормальное проживание. Вот и все. И ситуация такова, что я даже больше не преследую эту цель», — пожимает он плечами. Он рассказывает о том, что, по его мнению, вся «система настолько перекошена, что ее крах — лишь вопрос времени».

«Ты идешь на работу, а тебе хватает только на самое необходимое — жилье и еду. Только самое необходимое. И не можешь купить ничего лишнего — это рабство», — говорит он, объясняя, почему предпочел приспособиться к жизни без дома.

Прокоп Янча, социальный работник общежития, подчеркивает, что у него нет точных данных, так как он их не ведет из-за характера своей работы, но субъективно он считает, что число клиентов ночлежки, которые работают, растет — чаще всего это временная или сезонная занятость. Точно так же растет и число людей, которые обращаются в хостел, потому что теряют свой нынешний кров по экономическим причинам.

«Финансовые причины потери жилья довольно распространены. Очень частая причина — завышенные цены на общежития и так называемая торговля нищетой в целом. Другой причиной обычно является разрыв с партнером, когда человек впоследствии не может самостоятельно оплачивать аренду квартиры», — перечисляет он.

По словам Прокопа Янчи, типичными клиентами хостела являются три группы людей. Наример, люди, которые уже много лет живут на улице. Также люди, которые долгое время находились на границе между обычной жизнью и социальной изоляцией. «На практике это означает, что у них есть период, когда им удается стабильно работать и жить, и период, когда они этого лишаются. Часто это связано с низкооплачиваемой, неквалифицированной работой, серой зоной общежитий, где много раз хозяева выкидывают жильцов без причины, и общей нестабильной обстановкой», — объясняет социальный работник.

И третья группа — это люди, которые впервые оказались в неблагоприятной ситуации — как правило, после развода, после потери работы или из-за долгов.

«На мой взгляд, клиентов из второй и третьей групп становится все больше и больше», — оценивает он.

Любош Турзик, методист пражского отделения организации «Надежда», не может подтвердить или исключить эту тенденцию — они ее еще не исследовали. Он отмечает, что ситуация, когда человек трудится, но его доходов не хватает для поддержания стабильного социального положения, типична для некоторых бездомных.

Армия спасения в Праге, у которой есть программа для работающих людей, где они пытаются поставить их на ноги в течение двух-трех месяцев в общежитии, имеет тот же опыт, что и Прокоп Янча.

Ян Тршинецкий, методист Армии спасения, связался со своими коллегами из разных городов. Его заметки показывают, что такая проблема существует не только в Праге. В Брно арендная плата составляет около 20 000 крон — если у человека есть долги, то даже имея работу, он не может позволить себе аренду.

Даже в Остраве коллеги сталкивались с подобной проблемой — говорят, что это скорее редкость. Работники Армии спасения столкнулись с подобным в Гавиржове. Они описывают случай с мужчиной, который не смог сохранить свое жилье после смерти матери.

«Десять или больше лет назад такое было большой редкостью», — говорит Ян Тршинецкий о проблеме. «На мой взгляд, занятость уже не является такой гарантией стабильности жизни, как раньше», — добавляет он.

Ива Кучинькова из чешской организации Charita подтверждает наличие этой проблемы: «То, что у них есть работа, но они все равно не могут позволить себе жилье? Я часто слышу об этом из приютов, а также в ночлежках. Это то, с чем мы часто сталкиваемся сегодня».
бездомные Чехия
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