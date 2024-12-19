В Хомутове бесчинствует балконный вор. Он крадет коробки с рождественнским печеньем, ликеры и майонез

Впервые печенье пропало 8 декабря, примерно за час до полуночи, с балкона квартиры на первом этаже на улице Кундратицка. Владельцы недосчитались нескольких коробок печенья, трех бутылок ликера, нескольких сортов пива, а также майонеза, подтвердила пресс-секретарь полиции Мирослава Глоговска.



Об очередной краже печенья, и снова с балкона квартиры, сообщила женщина во вторник вечером на этой неделе. Судя по всему, это произошло днем в субботу, 14 декабря.



Сразу после обеда в субботу женщина положила печенье в четыре коробки на подоконник балкона в мезонине под своей квартирой. Она заперла балконную дверь и во вторник, вернувшись с работы, обнаружила, что балкон не заперт, а коробки с печеньем исчезли, рассказала представитель полиции.



В связи со вторым случаем полиция устанавливает личность мужчины, заснятого домашней камерой наблюдения.