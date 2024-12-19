В Хомутове бесчинствует балконный вор. Он крадет коробки с рождественнским печеньем, ликеры и майонез
21 декабря 2024
17:00
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Полиции в Хомутове уже пришлось разбираться с двумя случаями кражи рождественнского печенья с балконов квартир многоквартирных домов. В связи с одним из таких случаев они опубликовали фотографию разыскиваемого мужчины.
Впервые печенье пропало 8 декабря, примерно за час до полуночи, с балкона квартиры на первом этаже на улице Кундратицка. Владельцы недосчитались нескольких коробок печенья, трех бутылок ликера, нескольких сортов пива, а также майонеза, подтвердила пресс-секретарь полиции Мирослава Глоговска.
Об очередной краже печенья, и снова с балкона квартиры, сообщила женщина во вторник вечером на этой неделе. Судя по всему, это произошло днем в субботу, 14 декабря.
Сразу после обеда в субботу женщина положила печенье в четыре коробки на подоконник балкона в мезонине под своей квартирой. Она заперла балконную дверь и во вторник, вернувшись с работы, обнаружила, что балкон не заперт, а коробки с печеньем исчезли, рассказала представитель полиции.
В связи со вторым случаем полиция устанавливает личность мужчины, заснятого домашней камерой наблюдения.
Об очередной краже печенья, и снова с балкона квартиры, сообщила женщина во вторник вечером на этой неделе. Судя по всему, это произошло днем в субботу, 14 декабря.
Сразу после обеда в субботу женщина положила печенье в четыре коробки на подоконник балкона в мезонине под своей квартирой. Она заперла балконную дверь и во вторник, вернувшись с работы, обнаружила, что балкон не заперт, а коробки с печеньем исчезли, рассказала представитель полиции.
В связи со вторым случаем полиция устанавливает личность мужчины, заснятого домашней камерой наблюдения.
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