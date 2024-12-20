У водителей в Чехии осталось всего несколько дней, чтобы купить виньетку по более выгодной цене

В новом году за годовую виньетку водители будут платить 2440 крон, что на 140 крон больше, чем сейчас. Также вырастет цена виньеток, срок действия которых меньше. Месячный купон будет стоить 460 крон, десятидневный купон — 290 крон и однодневный купон — 210 крон.



Более дешевые виньетки останутся для бензиновых автомобилей и для автомобилей с сочетанием электродвигателей и двигателей внутреннего сгорания. Цена годовой марки в последний раз значительно выросла в марте этого года — с 1500 до 2300 крон. До этого она оставалась неизменной в течение 12 лет.



Подорожание марок в Минтрансе объясняют инфляцией, а также тем, что сеть автомобильных дорог в Чехии расширяется и увеличивается количество вновь открываемых участков. «Для обновления дорог необходимы достаточные финансовые ресурсы», — говорит представитель ведомства Франтишек Емелка.



«Одним из важных источников финансирования является плата за пользование автомобильными дорогами — будь то в виде платы за проезд для легковых автомобилей или в виде платы за проезд для грузовых автомобилей», — пояснил Емелька. В этом году всего проложено 100 новых километров, а все новые участки открыты на этой неделе.



Водители могут купить виньетку до того, как она подорожает. Однако срок действия можно отложить только на один месяц. «Если вы купите его, например, 31 декабря, вы сможете установить его срок действия только с 30 января», — пояснил Ян Пароубек, директор государственной компании CENDIS.



Министерство сообщения и потребительская организация dTest рекомендуют покупать виньетки в официальном интернет-магазине edalnice.cz. Купоны по стандартной цене также можно приобрести без дополнительной оплаты в отделениях Чешской почты или на заправочных станциях EuroOil.



Водителям, у которых нет виньетки, при проезде по платным участкам дорог грозит штраф в размере 5000 крон на месте. В административном производстве — до 20 000.