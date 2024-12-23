ИЗМЕНЕНИЯ В 2025 ГОДУ: Чехи начнут тщательнее сортировать отходы

Сейчас контейнерами для текстиля распоряжаются частные компании, но вскоре ими будут заниматься и муниципалитеты.





Европейский союз призывает к улучшению сортировки мусора в попытке увеличить его переработку. Он хочет, чтобы к 2030 году 60 % повседневных отходов перерабатывалось. Как раз для переработки и необходимо сортировать мусор.



Однако в настоящее время, например, в Праге сортируется лишь около трети мусора, Брно находится в таком же положении, а в Остраве, по имеющимся данным, сортируется около половины.



Чтобы достичь поставленных целей, государство объявило о субсидировании муниципалитетов на приобретение компостеров или строительство так называемых центров повторного использования. Это места, куда люди могут отнести ненужные вещи, чтобы их использовал кто-то другой.

На субсидии будет выделено 400 миллионов крон.



Муниципалитеты могут получить такую субсидию в размере до 40% на покупку компостеров. Если они решат использовать более экологичные, так называемые «зеленые» компостеры, то получат дополнительный 15-процентный бонус.



«Компостеры, поддерживаемые субсидией, не обязательно должны идти только на общественные парки, муниципалитеты также могут использовать их для садов, школ, детских садов или других государственных учреждений, что еще больше поможет им в управлении отходами», — говорит Петр Вальдман, директор Государственного экологического фонда.



Самые значительные изменения ждут сортировку текстиля в 2025 году. До сих пор эту услугу оказывали некоммерческие организации или коммерческие компании, которые ставили на улицах контейнеры для ненужной одежды.



Теперь муниципалитеты должны будут сами организовать место, куда люди смогут отнести выброшенный текстиль. Например, в дворах для сбора мусора.



Собранные отходы будут частично повторно использоваться для изготовления одежды. Другие куски будут превращены в тряпки для уборки или промышленные наполнители. Часть также экспортируется за границу для переработки.